Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US1248571036 ViacomCBS Inc. 04.12.2019 US92556H1077 ViacomCBS Inc. 05.12.2019 Tausch 1:1 CA37640A2048 Glacier Lake Resources Inc. 04.12.2019 CA37640A3038 Glacier Lake Resources Inc. 05.12.2019 Tausch 2:1 CA59410P1045 Michelin Mining Corp. 04.12.2019 CA59407U1084 Michelin Mining Corp. 05.12.2019 Tausch 1:2 AU0000055410 RareX Ltd. 04.12.2019 AU0000068579 RareX Ltd. 05.12.2019 Tausch 1:1 US1248572026 ViacomCBS Inc. 04.12.2019 US92556H2067 ViacomCBS Inc. 05.12.2019 Tausch 1:1