Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA4030721019 Bluesky Digital Assets Corp. 03.12.2019 CA09629B1076 Bluesky Digital Assets Corp. 04.12.2019 Tausch 1:1 7827 CA96041W1086 Westkam Gold Corp. 03.12.2019 CA96041W2076 Westkam Gold Corp. 04.12.2019 Tausch 35:1 7867 CA6218861004 Mount Logan Capital Inc. 03.12.2019 CA6218862093 Mount Logan Capital Inc. 04.12.2019 Tausch 8:1 7881