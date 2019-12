Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number AU000000N271 Resolution Minerals Ltd. 02.12.2019 AU0000067936 Resolution Minerals Ltd. 03.12.2019 Tausch 1:1 7814 US69354V1089 FinVolution Group 02.12.2019 US31810T1016 FinVolution Group 03.12.2019 Tausch 1:1 7626 CA83085J1021 Sky Gold Corp. 02.12.2019 CA83085J2011 Sky Gold Corp. 03.12.2019 Tausch 10:1 7881 CA91825V1031 VIQ Solutions Inc. 02.12.2019 CA91825V4001 VIQ Solutions Inc. 03.12.2019 Tausch 20:1 7814 US16953Q1058 China Rapid Finance Ltd. 02.12.2019 US16953Q2049 China Rapid Finance Ltd. 03.12.2019 Tausch 10:1 7814 CA90388B2075 Ultra Resources Inc. 02.12.2019 CA90400H1091 Ultra Resources Inc. 03.12.2019 Tausch 1:1 7881 CA03967T2002 Arctic Star Exploration Corp. 02.12.2019 CA03967T3091 Arctic Star Exploration Corp. 03.12.2019 Tausch 5:1 7881