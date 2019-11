Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA38211X1024 Good Life Networks Inc. 29.11.2019 CA03842U1093 Good Life Networks Inc. 02.12.2019 Tausch 1:1 7827 CA8001105045 Sandspring Resources Ltd. 29.11.2019 CA38076C1023 Sandspring Resources Ltd. 02.12.2019 Tausch 8:1 7881