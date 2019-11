Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA2471281014 Delphi Energy Corp. 28.11.2019 CA2471288464 Delphi Energy Corp. 29.11.2019 Tausch 15:1 7881 AU000000GPP6 Greenpower Energy Ltd. 28.11.2019 AU0000067092 Greenpower Energy Ltd. 29.11.2019 Tausch 1:1 7827 US8173231080 Sequans Communications S.A. 28.11.2019 US8173232070 Sequans Communications S.A. 29.11.2019 Tausch 4:1 7826 US2057502013 Comstock Mining Inc. 28.11.2019 US2057503003 Comstock Mining Inc. 29.11.2019 Tausch 5:1 7827