Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA61174P4033 Lightspeed Discoveries Inc. 15.11.2019 CA53228K1003 Lightspeed Discoveries Inc. 18.11.2019 Tausch 1:1 7881 US0162591038 Alimera Sciences Inc. 15.11.2019 US0162592028 Alimera Sciences Inc. 18.11.2019 Tausch 15:1 7826 CA86432L1004 Subscribe Technologies Inc 15.11.2019 CA86432L2093 Subscribe Technologies Inc 18.11.2019 Tausch 10:1 7881 IT0001351383 Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. 15.11.2019 IT0005390965 Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. 18.11.2019 Tausch 100:1 7814