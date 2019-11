Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA64113C1032 Netcoins Holdings Inc. 12.11.2019 CA64113C2022 Netcoins Holdings Inc. 13.11.2019 Tausch 25:1 7814 SE0008373906 Kinnevik AB 12.11.2019 SE0013256682 Kinnevik AB 13.11.2019 Tausch 1:1 7881