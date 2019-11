Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number BMG810751062 SFL Corp. Ltd. 08.11.2019 BMG7738W1064 SFL Corp. Ltd. 11.11.2019 Tausch 1:1 7626 US07329M1009 Banco BBVA Argentina S.A. 08.11.2019 US0589341009 Banco BBVA Argentina S.A. 11.11.2019 Tausch 1:1 7650 US89237H1005 TRACON Pharmaceuticals Inc. 08.11.2019 US89237H2094 TRACON Pharmaceuticals Inc. 11.11.2019 Tausch 10:1 7881 US76133C1036 Restoration Robotics Inc. 08.11.2019 US92332W1053 Restoration Robotics Inc. 11.11.2019 Tausch 15:1 7881