Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number US22943F1003 Trip.com Group Ltd. 06.11.2019 US89677Q1076 Trip.com Group Ltd. 07.11.2019 Tausch 1:1 7881 CA89626T1030 Gold Springs Resource Corp. 06.11.2019 CA3807211006 Gold Springs Resource Corp. 07.11.2019 Tausch 1:1 7881 US40414L1098 HCP Inc. 06.11.2019 US42250P1030 HCP Inc. 07.11.2019 Tausch 1:1 7826 US8715031089 Symantec Corp. 06.11.2019 US6687711084 Symantec Corp. 07.11.2019 Tausch 1:1 7881