Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA5562311087 Madalena Energy Inc. 30.10.2019 CA15138B1085 Madalena Energy Inc. 31.10.2019 Tausch 1:1 US45827N1054 IntellaEquity Inc. 30.10.2019 CA58440B1013 Media Central Corporation Inc. 31.10.2019 Tausch 1:1 US13200M4096 Camber Energy Inc. 30.10.2019 US13200M5085 Camber Energy Inc. 31.10.2019 Tausch 50:1