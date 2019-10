ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen CBF Number CA88339L1004 EGF Theramed Health Corp. 25.10.2019 CA2684691033 EGF Theramed Health Corp. 28.10.2019 Tausch 100:1 7881 US13739U1043 Cancer Genetics Inc. 25.10.2019 US13739U2033 Cancer Genetics Inc. 28.10.2019 Tausch 30:1 7881 CA89238A1049 Tracker Ventures Corp. 25.10.2019 CA89238C1005 Tracker Ventures Corp. 28.10.2019 Tausch 20:1 7827