Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA65477B4091 Hanna Capital Corp. 17.10.2019 CA4104991076 Hanna Capital Corp. 18.10.2019 Tausch 1:1 7827 AU000000PVD1 Ansila Energy NL 17.10.2019 AU0000060451 Ansila Energy NL 18.10.2019 Tausch 1:1 7827 KYG9897H1020 Central Development Holdings Ltd. 17.10.2019 KYG207011019 Central Development Holdings Ltd. 18.10.2019 Tausch 1:1 7867 CA0128471095 Windfall Geotek Inc. 17.10.2019 CA9732421008 Windfall Geotek Inc. 18.10.2019 Tausch 1:1 7867 CA60041L3065 Millennial Esports Corp. 17.10.2019 CA89132P1080 Millennial Esports Corp. 18.10.2019 Tausch 5:1 7814 CA04920D1006 Atlas Blockchain Group Inc. 17.10.2019 CA46501D1087 Atlas Blockchain Group Inc. 18.10.2019 Tausch 3:1 7827 CA18452P1099 Dixie Gold Inc. 17.10.2019 CA25552L1022 Dixie Gold Inc. 18.10.2019 Tausch 1:1 7814 CA74270U3091 Prize Mining Corp. 17.10.2019 CA10170T1093 Prize Mining Corp. 18.10.2019 Tausch 1:1 7881