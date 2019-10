Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number AU000000ACL6 Australian Primary Hemp Ltd. 16.10.2019 AU0000060220 Australian Primary Hemp Ltd. 17.10.2019 Tausch 1:1 7814 BMG3361N1258 FDG Electric Vehicles Ltd. 16.10.2019 BMG3361N1332 FDG Electric Vehicles Ltd. 17.10.2019 Tausch 20:1 7650 US9258111015 Vicon Industries Inc. 16.10.2019 US9258112005 Vicon Industries Inc. 17.10.2019 Tausch 2000:1 7814 CA6544061071 92 Resources Corp. 16.10.2019 CA36270E1060 92 Resources Corp. 17.10.2019 Tausch 10:1 7827 CA48132D1015 Juggernaut Exploration Ltd 16.10.2019 CA48132D2005 Juggernaut Exploration Ltd 17.10.2019 Tausch 10:1 7814