Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA65704T1084 North American Nickel Inc. 07.10.2019 CA65704T4054 North American Nickel Inc. 08.10.2019 Tausch 10:1 7881 KYG5727R1048 WE Solutions Ltd. 07.10.2019 KYG9544W1069 WE Solutions Ltd. 08.10.2019 Tausch 1:1 7881 IT0003126783 CEMENTIR HOLDING S.p.A. 07.10.2019 NL0013995087 Cementir Holding N.V. 08.10.2019 Tausch 1:1 7827 CA08906Q1000 BIGG Digital Assets Inc. 07.10.2019 CA0898041086 BIGG Digital Assets Inc. 08.10.2019 Tausch 1:1 7827