Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number BMG7254F1077 Artini Holdings Ltd. 30.09.2019 BMG051121009 Artini Holdings Ltd. 01.10.2019 Tausch 1:1 7814 US33832D1063 Five Star Senior Living Inc. 30.09.2019 US33832D2053 Five Star Senior Living Inc. 01.10.2019 Tausch 10:1 7881 US43358V1098 Histogenics Corp. 30.09.2019 US67577C1053 Histogenics Corp. 01.10.2019 Tausch 60:1 7881