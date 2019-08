Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US3771851033 Glassbridge Enterprises Inc. 21.08.2019 US3771852023 Glassbridge Enterprises Inc. 22.08.2019 Tausch 200:1 US90347A1007 Ubiquiti Networks Inc. 21.08.2019 US90353W1036 Ubiquiti Inc. 22.08.2019 Tausch 1:1