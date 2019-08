Einstellung Aufnahme ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen: KYG025011076 Puxing Clean Energy Ltd. 19.08.2019 KYG730761049 Puxing Clean Energy Ltd. 20.08.2019 Tausch 1:1 CA92836B1022 Visionstate Corp. 19.08.2019 CA92836B2012 Visionstate Corp. 20.08.2019 Tausch 4:1 CA29446Y3041 Equinox Gold Corp. 19.08.2019 CA29446Y5020 Equinox Gold Corp. 20.08.2019 Tausch 5:1