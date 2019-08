Einstellung Aufnahme ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen: US4516221045 Ideal Power Inc. 20.08.2019 US4516222035 Ideal Power Inc. 21.08.2019 Tausch 10:1 VGG7552A1075 Upland Resources Ltd. 20.08.2019 JE00BJXN4P16 Upland Resources Ltd. 21.08.2019 Tausch 1:1 AU000000CLY6 Sagon Resources Ltd. 20.08.2019 AU0000055410 Sagon Resources Ltd. 21.08.2019 Tausch 1:1 KYG750041207 China Dili Group 20.08.2019 KYG2121J1013 China Dili Group 21.08.2019 Tausch 1:1 PAP5626F1020 Intercorp Financial Services Inc. 20.08.2019 PAL2400671A3 Intercorp Financial Services Inc. 21.08.2019 Tausch 1:1 KYG9892R1056 Zhong An Group Ltd. 20.08.2019 KYG9898N1161 Zhong An Group Ltd. 21.08.2019 Tausch 1:1