Einstellung Aufnahme ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA15708L1067 Camarico Investment Group Ltd. 14.08.2019 CA1317701094 Camarico Investment Group Ltd. 15.08.2019 Tausch 1:1 CA13781A1057 Eurolife Brands Inc. 14.08.2019 CA29876F1062 Eurolife Brands Inc. 15.08.2019 Tausch 1:1 CA02650G1037 American Helium Inc. 14.08.2019 CA02650G2027 American Helium Inc. 15.08.2019 Tausch 10:1 CA2006971006 Commerce Resources Corp. 14.08.2019 CA2006977045 Commerce Resources Corp. 15.08.2019 Tausch 10:1