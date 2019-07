Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen AU000000ESV3 Wameja Ltd. 31.07.2019 AU0000053472 Wameja Ltd. 01.08.2019 Tausch 1:1 US9841216081 Xerox Corp. 31.07.2019 US98421M1062 Xerox Holdings Corp. 01.08.2019 Tausch 1:1 CA92742A1075 Vinergy Cannabis Capital Inc. 31.07.2019 CA92743Q1019 Vinergy Cannabis Capital Inc. 01.08.2019 Tausch 1:1 FR0004026714 Claranova S.A. 31.07.2019 FR0013426004 Claranova S.A. 01.08.2019 Tausch 10:1 KYG2106H1048 Da Yu Financial Holdings Ltd. 31.07.2019 KYG2691D1043 Da Yu Financial Holdings Ltd. 01.08.2019 Tausch 10:1