Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US3004871055 EVINE Live Inc. 18.07.2019 US4524651076 EVINE Live Inc. 19.07.2019 Tausch 1:1 US64127R4011 Neuralstem Inc. 18.07.2019 US64127R5000 Neuralstem Inc. 19.07.2019 Tausch 20:1 CA3809262049 Delta Resources Ltd. 18.07.2019 CA24780P1009 Delta Resources Ltd. 19.07.2019 Tausch 1:1