Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA21922J2083 Cornerstone Capital Resources Inc. 15.07.2019 CA21922J6043 Cornerstone Capital Resources Inc. 16.07.2019 Tausch 20:1 US09071M1062 BioLineRx Ltd 15.07.2019 US09071M2052 BioLineRx Ltd 16.07.2019 Tausch 15:1 AU0000018806 Elmore Ltd. 15.07.2019 AU0000052284 Elmore Ltd. 16.07.2019 Tausch 1:1