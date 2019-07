Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen KYG4842Y1109 Goldstream Investment Ltd. 12.07.2019 KYG4090W1134 Goldstream Investment Ltd. 15.07.2019 Tausch 1:1 AU000000CAS1 Crusader Resources Ltd. 12.07.2019 AU0000052060 Crusader Resources Ltd. 15.07.2019 Tausch 1:1