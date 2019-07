Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US30711Y1029 Fang Holdings Ltd. 05.07.2019 US30711Y2019 Fang Holdings Ltd. 08.07.2019 Tausch 5:1 US52603A1097 LendingClub Corp. 05.07.2019 US52603A2087 LendingClub Corp. 08.07.2019 Tausch 5:1 BMG2125V1000 China Demeter Financial Investments Ltd. 05.07.2019 BMG2125V1265 China Demeter Financial Investments Ltd. 08.07.2019 Tausch 1:1