Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA13124L1076 Callinex Mines Inc. 03.07.2019 CA13124L7016 Callinex Mines Inc. 04.07.2019 Tausch 10:1 FI0009006696 Poeyry Oyi 03.07.2019 FI4000390893 Poeyry Oyi 04.07.2019 Tausch 1:1