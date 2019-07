Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen MHY7545W1093 Seadrill Partners LLC 02.07.2019 MHY7545W1259 Seadrill Partners LLC 03.07.2019 Tausch 10:1 US3517931040 Francescas Holdings Corp. 02.07.2019 US3517932030 Francescas Holdings Corp. 03.07.2019 Tausch 12:1 US4138751056 L3Harris Technologies Inc. 02.07.2019 US5024311095 L3Harris Technologies Inc. 03.07.2019 Tausch 1:1 US98872F1057 Yuma Energy Inc. 02.07.2019 US98872F2048 Yuma Energy Inc. 03.07.2019 Tausch 15:1 FI0009008122 Trainers' House Oyj 02.07.2019 FI4000390885 Trainers' House Oyj 03.07.2019 Tausch 5:1