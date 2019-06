Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen AU000000BGS0 Mali Lithium Ltd. 25.06.2019 AU0000049918 Mali Lithium Ltd. 26.06.2019 Tausch 1:1 CA67000A1066 NovaTeqni Technology Corp. 25.06.2019 CA67001M1095 NovaTeqni Technology Corp. 26.06.2019 Tausch 10:1 CA42966X3094 Mojave Jane Brands Inc. 25.06.2019 CA60841W1068 Mojave Jane Brands Inc. 26.06.2019 Tausch 1:1 CA3742561051 Gespeg Resources Ltd. 25.06.2019 CA37425P1036 Gespeg Resources Ltd. 26.06.2019 Tausch 1:1