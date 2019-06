Einstellung Aufnahme ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US19516Q2084 Collplant Holdings Ltd. 24.06.2019 US19516R1077 Collplant Holdings Ltd. 25.06.2019 Tausch 1:1 US0537342083 Avinger Inc. 24.06.2019 US0537346043 Avinger Inc. 25.06.2019 Tausch 10:1