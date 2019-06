Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US74033P1003 Predictive Oncology Inc. 17.06.2019 US74039M1018 Predictive Oncology Inc. 18.06.2019 Tausch 1:1 US58734F3055 Amerant Bancorp Inc. 17.06.2019 US0235761014 Amerant Bancorp Inc. 18.06.2019 Tausch 1:1 SE0006732392 Troax Group AB 17.06.2019 SE0012729366 Troax Group AB 18.06.2019 Tausch 1:3