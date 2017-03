ISH: Heizungsindustrie mit Lösungen für den Klimaschutz

Köln/Berlin/Frankfurt (ots) - "Die Politik setzt ambitionierteKlimaschutzziele, die deutsche Heizungsindustrie liefert dieLösungen", so Manfred Greis, Präsident des Bundesverbandes derDeutschen Heizungsindustrie (BDH). "Die internationale Leistungsshowfür Heizungs-Hightech made in Germany, die ISH Energy, bietetkonkrete Konzepte für die geplante Sektorkopplung". Greis nennthocheffiziente Wärmepumpen und hybride Systeme, die eine Wärmepumpemit einem hocheffizienten Brennwertgerät kombinieren. Damit könnenSpitzenlasten in Phasen geringer Sonnen- und Windenergie mitgasförmigen oder flüssigen Brennstoffen effizient abgedeckt werden.Auch PV-Anlagen in Kombination mit Batteriespeichern und Wärmepumpenkönnen Gebäude weitgehend autark mit Wärme und Strom versorgen. Auchdie auf der Energy 2017 gezeigten effizienten Brennstoffzellenkoppeln durch gleichzeitige Erzeugung durch Strom und Wärme ebensodiese Sektoren und entlasten die Netze.Breiter Energiemix statt "all electric""Das siebte Technologie- und Energie-Forum der ISH Energy 2017,organisiert von BDH und Messe Frankfurt und unter derSchirmherrschaft von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries,betrachtet nicht nur effiziente Anlagentechnik, sondern auch denStatus und die Entwicklung des Energiemixes im Wärmemarkt", ergänztGreis und weist darauf hin, dass "gasförmige und flüssige Brennstoffemit wachsendem Anteil an Power-to-X auch in Zukunft eine wichtigeRolle im Wärmemarkt spielen werden". Sie dienten in Ergänzung zu demzukünftig deutlich höheren Angebot an Strom aus erneuerbaren Quellender Deckung der Spitzenlastnachfrage in Phasen der kalten dunklenFlaute. Greis richtete an die Politik die Erwartung, auch künftig aufTechnologieoffenheit zu setzen, um die ganze Innovationskraft derIndustrie für den Erfolg der Energiewende zu nutzen.Der Abteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium ThorstenHerdan, zuständig für Wärme und Effizienz, betrachtet den Wärmemarktals Schlüsselbereich für eine erfolgreiche Energiewende und denKlimaschutz. "Natürlich werden wir in Zukunft das zu erwartendehöhere Aufkommen an Strom aus erneuerbaren Energien verstärkt auch imWärmemarkt nutzen. Im Sinne einer erfolgreichen Sektorkopplung ist eserfreulich, dass die deutsche Heizungsindustrie hier auf der ISH 2017bereits konkrete technische Umsetzungen für diese engere Verknüpfungzwischen Strom und Wärme zeigt". Auch die vom BMWi vertreteneEnergiepolitik ziele darauf ab, eine technologieoffene Evolution beider Anlagentechnik und der Entwicklung des Energiemixes zubegünstigen.Iris Jeglitza, Geschäftsleitung Messe Frankfurt, zeigte sich sehrzufrieden mit dem Buchungsstand und dem Verlauf der ISH. "Die ISHEnergy 2017 steht zu recht unter dem Claim "we have the solutions".Für die nationalen und internationalen Fachbesucher der Messe bietetdie Heizungsindustrie optimale technische Lösungen. Zugleich sei dieISH 2017 die weltweit wichtigste Veranstaltung für die Präsentationvon Innovationen. Jeglitza verwies diesbezüglich aufBrennstoffzellen-Heizung, hybride Systeme und die Digitalisierung derHeiztechnik.Pressekontakt:Frederic LeersBundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)Tel.: 02203 9359320Mail: frederic.leers@bdh-koeln.dewww.bdh-koeln.deOriginal-Content von: BDH - Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, übermittelt durch news aktuell