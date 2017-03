ISH Energy 2017: Spiegelbild der Innovationskraft der deutschen Heizungsindustrie

Köln (ots) - Am 18. März endete die ISH Energy, die Weltleitmessefür Effizienz und erneuerbare Energien, mit Zahlen, die sich sehenlassen können. Insgesamt zeigten auf der ISH rund 2480 Aussteller ausaller Welt ihre Neuheiten auf einer Fläche von über 260.000Quadratmetern. Über 200.000 Besucher zog es nach Frankfurt, 40Prozent davon aus dem Ausland. Manfred Greis, BDH-Präsident undSprecher der ISH Energy fasst zusammen: "Die ISH Energy 2017 hat dieErwartungen übertroffen und ihren Status als Weltleitmesse fürEffizienz und erneuerbare Energien untermauert. Die deutscheHeizungsindustrie stellte erneut ihre Innovationskraft unter Beweisund präsentierte überzeugende Lösungen, die einen zentralen Beitragzum Gelingen der Energiewende leisten werden. Dazu zählen nebenhocheffizienter Brennwerttechnik mit Solarthermie auch strombasierteSysteme, zum Beispiel Wärmepumpen als hybride Systeme. Hinzu kommenstationäre Brennstoffzellengeräte und digitale Anwendungen."Gebündeltes Know-how: Neue BDH-Publikationen und digitale MedienDer Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), einer derTräger der ISH, organisierte in Kooperation mit der Messe Frankfurtund in Zusammenarbeit mit 13 Verbänden erneut das Technologie- undEnergie-Forum. Die Schirmherrschaft übernahmBundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Die neuen Broschüren,Informationsblätter und neuen digitalen Medien, die anlässlich derSondershow erstellt wurden, sind nun verfügbar. Die 100 Seiten starkeBDH-Zentralbroschüre fasst alle Inhalte des Technologie- undEnergie-Forums zusammen und stellt den Status Quo und die Zukunft desWärmemarktes dar. Behandelt werden nicht nur Technologien undInnovationen, sondern auch die Energieträger im Wärmemarkt und derenkünftige Entwicklung sowie die politischen Rahmenbedingungen.Ebenfalls neu ist die Broschüre "Brennstoffzellen für dieHausenergieversorgung". Hier werden sowohl die Technologie erklärt,als auch konkrete Anwendungsbeispiele erläutert. Informationen überdie Einsparpotenziale moderner Heizungstechnologie findenFachhandwerker und Endverbraucher auch im aktualisierten Flyer"Energetische Gebäudesanierung mit System". Die Broschüre "DieEnergiesparverordnung (EnEV) 2014/2016" wurde umfassend aktualisiertund gibt nun den neuesten Stand des Regelwerks wider. Unter dem Titel"Kein Neubau ohne Schornstein" erstellte der Verband eine weiterePublikation, die über Einzelraumfeuerstätten im Neubau imZusammenhang mit der Abgasanlage informiert. Erneut fand im Rahmendes Technologie- und Energie-Forums die tägliche Reihe mitFachvorträgen mit weit über 1.000 Besuchern statt. Die Fachvorträgesind ebenfalls auf der Webseite des BDH in der Rückschau zur ISHEnergy 2017 verfügbar.Infoblätter und Animationen zur Digitalen HeizungEines der Megathemen auf der Messe war die Digitalisierung derHeizungssysteme. Hierzu veröffentlichte der BDH zwei Filme, sowie einneues Informationsblatt "Digitale Heizung - Nutzen und Vorteile fürden Fachhandwerker". Ein Video wendet sich direkt an das Fachhandwerkund erläutert die Inbetriebnahme und Wartung einer digitalenHeizungsanlage sowie die Vorteile, die sich daraus für dieKundenbetreuung ergeben. Der zweite Film richtet sich argumentativ anden Endverbraucher und kann wiederum vom Fachhandwerk in derKundenansprache eingesetzt werden. Daneben veröffentlichte der BDHvier Animationen, die moderne Heizungstechnik im technischenZusammenhang leicht verständlich erläutern: Wie funktioniert eineLuft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Solarthermie oder wiefunktioniert moderne Brennwerttechnik? Die Animationen zeigen es.Eine ebenfalls neue Animation mit dem Titel "Energie effizient nutzenmit Wärmepumpe und Fotovoltaik" zeigt, welche Lösungen dieHeizungsindustrie bereits heute bietet, um erneuerbaren Strom in denWärmemarkt einzukoppeln und wie die technischen Komponenteninteragieren.Alle neuen Broschüren und Infoblätter des BDH können unterwww.bdh-koeln.de unter dem Navigationspunkt Publikationenheruntergeladen werden oder unter der Adresse info@bdh-koeln.deangefordert werden. Alle Animationen sind ebenfalls über die Bannerauf der Verbands-Startseite zu erreichen und befinden sich außer-demim YouTube-Channel https://www.youtube.com/user/bdhkoelnBDH: Verband für Energieeffizienz und erneuerbare EnergienDie im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)organisierten Unternehmen produzieren Heizsysteme wie Holz-, Öl- oderGasheizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Lüftungstechnik, Steuer-und Regelungstechnik, Klimaanlagen, Heizkörper undFlächenheizung/-kühlung, Brenner, Speicher, Heizungspumpen,Lagerbehälter, Abgasanlagen und weitere Zubehörkomponenten. DieMitgliedsunternehmen des BDH erwirtschafteten im Jahr 2016 weltweiteinen Umsatz von ca. 13,9 Mrd. Euro und beschäftigten rund 71.900Mitarbeiter. Auf den internationalen Märkten nehmen dieBDH-Mitgliedsunternehmen eine Spitzenposition ein und sindtechnologisch führend.