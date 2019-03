ISH 2019: Deutsche Heizungsindustrie zeigt innovative Lösungen für Klimaschutz

Finanztrends Video zu



Köln/Frankfurt (ots) -"Die deutsche Heizungsindustrie liefert die technischen Lösungen,um die ambitionierten Klimaschutzziele von Paris umzusetzen", so UweGlock, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie,BDH. Das werde bei der ISH Energy 2019 abermals deutlich. ZurEinhaltung der CO2-Ziele für 2030 fordert der BDH-Präsident einenengen Schulterschluss zwischen Politik und Wirtschaft, denn: "Bleibtes bei dem seit Jahren stagnierenden Modernisierungstempo imGebäudebereich, rücken die Pariser Klimaschutzziele in weite Ferne",so Glock weiter.Die ISH 2019 steht im Zeichen der Entwicklung des Energiesystemsder Zukunft. Die Heizungsindustrie stellt innovative Systeme vor, diedie Heiztechnik mit Photovoltaikanlagen und der E-Mobilität sowieBatteriespeichern in intelligente Energienetze einbinden. "Diesedigitale Vernetzung über ein Home Energy Management System trägt zurEntlastung der bisher zentralen Stromversorgung bei und erleichtertdas Lastmanagement im zukünftigen Energiesystem", erläutert Glock.Daneben seien "green gases" und "green fuels" wichtige Bausteine derEnergiewende, sagt Glock und weiter: "Erneuerbare Energien gewinnendamit nicht nur im Strommix an Bedeutung, sondern auch im Gasnetz undbei flüssigen Brennstoffen. Technologien und Energien bilden damitein System, um den Wärmemarkt zu dekarbonisieren."Auch Thorsten Herdan, Abteilungsleiter EnergiepolitikBundeswirtschaftsministerium, erteilt einer "all electric"-Strategieeine Absage: "Insbesondere der größte Energieverbrauchssektor Europasund Deutschlands, der Wärmemarkt, benötigt eine Strategie, bestehendaus "efficiency first" und einer diversifizierten Energieversorgung,in der nicht nur erneuerbarer Strom, sondern auch "green gases" und"green fuels" eine zentrale Rolle spielen. Gerne habe Peter Altmaier,Bundesminister für Wirtschaft und Energie daher die Schirmherrschaftüber das von BDH und Messe Frankfurt organisierte Technologie- undEnergie-Forum der ISH übernommen. Denn das Forum zeige exemplarisch,wie eine Kombination aus innovativer Technologie mit einem zunehmendregenerativen Energiemix für den Wärmemarkt die Erreichung derCO2-Minderungsziele ermöglicht.Iris Jeglitza-Moshage, Mitglied der Geschäftsleitung MesseFrankfurt Exhibition GmbH: "Die ISH Energie 2019 zeigt einemweltweiten Publikum die hohe Innovationskraft der Heizungsindustrie.Effizienz, erneuerbare Energien und die digitale Vernetzung stehen imVordergrund dieser internationalen Leistungsshow."Frau Jeglitza-Moshage drückte ihre Freude darüber aus, dassFrankreich bei der ISH 2019 als Partnerland wichtige Akzente für dieZusammenarbeit der beiden Länder unter anderem im Energiebereichsetzt.Mehr Informationen und Hintergrundmaterial: www.bdh-koeln.deBDH: Verband für Energieeffizienz und erneuerbare EnergienDie im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)organisierten Unternehmen produzieren Heizsysteme wie Holz-, Öl- oderGasheizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Lüftungstechnik, Steuer-und Regelungstechnik, Klimaanlagen, Heizkörper undFlächenheizung/-kühlung, Brenner, Speicher, Heizungspumpen,Lagerbehälter, Abgas-anlagen und weitere Zubehörkomponenten. DieMitgliedsunternehmen des BDH erwirtschafteten im Jahr 2018 weltweiteinen Umsatz von ca. 15,1 Mrd. Euro und beschäftigten rund 75.400Mitarbeiter. Auf den internationalen Märkten nehmen dieBDH-Mitgliedsunternehmen eine Spitzenposition ein und sindtechnologisch führend.Pressekontakt:Frederic LeersPressesprecherBundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)Telefon: 02203 9359320E-Mail: frederic.leers@bdh-koeln.deOriginal-Content von: BDH - Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, übermittelt durch news aktuell