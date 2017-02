ISH 2017: Wasser in revolutionären Dimensionen erleben / Starker Markenauftritt von AXOR und hansgrohe (FOTO)

Schiltach (ots) -Wenn die Weltleitmesse für Sanitär- und Heizungstechnik, die ISH,in wenigen Wochen ihre Tore öffnet, wird Frankfurt am Main zumSchauplatz der internationalen Badbranche. Die Hansgrohe Group mitihren Marken AXOR und hansgrohe beeindruckt Besucher in diesem Jahrmit wegweisenden Innovationen für Bad und Küche. Vom 14.-17. März2017 können sich Fachbesucher, am 18. März auch Endverbraucher, vonden zahlreichen Neuheiten der beiden Marken auf dem über 2.000Quadratmeter großen Stand in der Frankfurter Festhalle überzeugen."Mit unseren starken Marken AXOR und hansgrohe haben wir unszuverlässig und stetig einen Namen als ein führendes Unternehmen inQualität, Innovation und Design erarbeitet", erklärt ThorstenKlapproth, Vorsitzender des Vorstands der Hansgrohe Group. "Demwerden wir auch auf der ISH 2017 gerecht und präsentierensensationelle Neuheiten", fügt er hinzu. "Wir denken Wasser in Badund Küche in vollkommen neuen Dimensionen, fügen ihm einenfunktionalen Mehrwert zu und schaffen so ein emotionalesWassererlebnis. Ein solches Erlebnis kreieren übrigens nicht nurunsere Produktneuheiten, auch der Messestand der Hansgrohe Group wirdfür unsere Gäste eine beeindruckende Attraktion."AXOR enthüllt Weltneuheiten für das luxuriöse BadDie Marke AXOR (www.axor-design.com) ist ein Vorreiter in derEntwicklung, Konstruktion und Produktion avantgardistischerDesign-Objekte für luxuriöse Bäder und Küchen. Die Armaturen, Brausenund Accessoires der Marke tragen den Anspruch auf Perfektion inDesign, Herstellung und Funktion in sich. Auf der diesjährigen ISHerhebt AXOR das Duschen zu einem luxuriösen Erlebnis in neuenDimensionen. Passend dazu: ein noch nie dagewesener Brausestrahl, derin jahrelanger Forschung perfektioniert wurde und eine einzigartigeHommage an das wertvolle Element Wasser ist. Ob radikaler odermoderner Purismus - beide Stil-Ausprägungen stehen in der neuen AXORArmaturenkollektion, die ebenfalls auf der ISH Premiere feiert, imMittelpunkt. Am Waschtisch, in der Dusche und an der Badewanne.Außerhalb des eigenen Messestandes ist AXOR Gastgeber der "AXORTalks" im Rahmen des Trendforums "Pop up my Bathroom".Podiumsdiskussionen stellen hier am Dienstag, Mittwoch und Donnerstagjeweils von 16-17 Uhr das übergeordnete Thema "Individualisierung"aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln in den Mittelpunkt. Gemeinsammit den Podiumsteilnehmern aus den Bereichen Architektur undInnenarchitektur sowie Experten verschiedener Branchen lädt AXOR zuinspirierenden und informativen Gesprächsrunden ein. Besucher findendie Ausstellung und das Trendforum "Pop up my Bathroom" im SaalEuropa in der Halle 4.0.Ausdrucksstarkes Design und innovativer Bedienkomfort vonhansgroheDie vielfach für ihre Innovationen und Designs ausgezeichnetePremiummarke hansgrohe gestaltet den Fluss des Wassers in Küche undBad. Denn hier verbringen die Menschen Zeit, die ihnen besonderswichtig ist - und erleben wertvolle Momente mit Wasser. Für dieseMomente entwickelt hansgrohe zukunftsweisende Lösungen, dieherausragendes Design, langlebige Qualität und intelligenteFunktionen für höchsten Bedienkomfort vereinen. Auf der ISH stellthansgrohe unter anderem eine innovative und elegante Lösung zumSteuern mehrstrahliger Wohlfühlduschen vor. Außerdem präsentiert sieausdrucksstarkes, konsequent geometrisches Design in Form einerneuen, besonders umfangreichen Armaturenlinie und eines neuenBrausenprogramms. Mit ihren neuen Spülenkombinationen zeigt die Markehansgrohe zudem Lösungen, die den Küchen-Alltag komfortabler undschöner machen. Bis zum Start der ISH wird unterhttp://pro.hansgrohe.com/news jede zweite Woche eine Vorschau auf diehansgrohe Neuheiten für Bad und Küche gewährt.Beratung und Service auf der MesseDie Hansgrohe Group - Das Original. ist auf der Leitmesse derBranche mit Mitarbeitern aus über 40 Ländern präsent. Das Unternehmenaus Schiltach im Schwarzwald wartet mit einer internationalenMannschaft an Experten aus Produktmanagement, Vertrieb, technischemService und der Pressestelle auf. Letztere bietet speziell fürJournalisten von Dienstag bis Freitag jeweils um 10 Uhr einenNeuheiten-Rundgang mit wechselnden Experten an. Eine integrierteMarketingkampagne, zu der Werbeflächen außerhalb und der gezielteEinsatz von Promotion-Teams auf dem Messegelände gehören, wird dafürsorgen, dass alle Bad- und Kücheninteressierte ihren Weg zumDesignführer der Branche finden.Über die Hansgrohe Group - Das Original.Die Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach/Baden-Württemberg istmit ihren Marken AXOR und hansgrohe ein in Qualität, Innovation undDesign führendes Unternehmen der Bad- und Küchenbranche. Mit ihrenArmaturen, Brausen und Duschsystemen gibt die Hansgrohe Group - DasOriginal. dem Wasser Form und Funktion. Die 116-jährigeFirmengeschichte ist geprägt von Erfindungen wie der erstenHandbrause mit unterschiedlichen Strahlarten, der ersten ausziehbarenKüchenarmatur oder gar der ersten Duschstange. Das Unternehmen hältüber 17.000 aktive Schutzrechte. Die Hansgrohe Group steht fürlanglebige Qualitätsprodukte. Mit 34 Gesellschaften, 21 Verkaufsbürosund Vertrieb in über 140 Länder ist das Unternehmen seinen Kundenweltweit verlässlicher Partner. Die Hansgrohe Group, ihre Marken undProdukte wurden mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert, darunterüber 500 Designpreise seit 1974. Die nachhaltige Herstellungressourcenschonender Produkte ist international im unternehmerischenHandeln verankert. Die Produkte der Hansgrohe Group sind weltweitpräsent, beispielsweise auf dem Luxusliner Queen Mary 2 oder imhöchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa. Ihre hohenQualitätsstandards gewährleistet die Hansgrohe Group durch dieProduktion an fünf eigenen Produktionsstandorten, von denen sich zweiin Deutschland, sowie je einer in Frankreich, in den USA und in Chinabefinden. 2015 erwirtschaftete die Hansgrohe Group einen Umsatz von964 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen über 4.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 60 Prozent inDeutschland.Mehr zur Hansgrohe SE und ihren Marken AXOR und hansgrohe erfahrenSie auch unter:www.facebook.com/axor.designwww.facebook.com/hansgrohewww.twitter.com/hansgrohe_prDesignführer der SanitärbrancheIm aktuellen Ranking des International Forum Design (iF) derbesten Unternehmen der Welt in Sachen Design belegt die Hansgrohe SEmit ihren Marken AXOR und hansgrohe Rang 10 unter rund 2.000gelisteten Firmen. Mit 860 Punkten lässt der Schiltacher Armaturen-und Brausenspezialist nicht nur namhafte Marken wie Apple, Daimleroder Nike hinter sich, sondern belegt erneut den Spitzenplatz derSanitärbranche. www.hansgrohe.com/design