ISH 2017: Smart Home Lösung wibutler präsentiert neue Anwendungen und wibutler-kompatible Produkte

Frankfurt (ots) - Mit einer Auswahl von Partnern der wibutleralliance zeigt die Smart Home Lösung wibutler gewerkeübergreifendeHausautomation auf der ISH in Frankfurt. Vom 14.-18. März stehenverschiedene aktuelle Anwendungen im Vordergrund, welche dieMöglichkeiten des Smart Homes live erlebbar machen (Halle 10.3, StandC69).Die Smart Home Lösung präsentiert gemeinsam mit Partnern derwibutler alliance zahlreiche Szenarien: von smarter Zutrittskontrolleund Kameraüberwachung, über Leckageschutz, kontrollierteWohnraumlüftung bis hin zur Heizungsregelung, die sowohlEinzelraumregelung als auch die Vorlauftemperaturregelung umfasst.Gemeinsam mit den folgenden wibutler alliance Partnern präsentiertdie Smart Home Lösung vernetzte Haustechnik:AfrisoDas Familienunternehmen AFRISO ist ein Kompetenzführer im BereichSicherheit rund um Heizung und Tankanlagen. AFRISO Smart HomeSensoren sorgen für mehr Sicherheit, Wohnkomfort und gutes Raumklimain Gebäuden.ASSMANNAssmann Electronic GmbH ist Hersteller und Distributor vonhochwertigen Produkten in den Bereichen Netzwerk-Infrastruktur undComputerzubehör.BEGABEGA produziert hochwertige Leuchten für fast alle Bereiche derArchitektur. BEGA Control ist eine leistungsstarke Lösung für dieintelligente Steuerung von Licht und Gebäudetechnik.HORASeit 50 Jahren entwickelt und produziert HORA Regelventile unddarauf abgestimmte Stellantriebe, die sich durch eine herausragendeZuverlässigkeit auszeichnen und ein Maximum an Wirtschaftlichkeit undProzessqualität garantieren.MaicoZum Produktportfolio des Familienunternehmens zählen insbesondereeffiziente Kleinraumventilatoren, Einzel- undZentralentlüftungsanlagen sowie mobil steuerbareWohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung.NodOnNodon ist ein französisches Start-Up Unternehmen, das sich aufSmart Home und Hausautomationsgeräte, wie z.B. Schaltersysteme,spezialisiert hat.OventropEiner der führenden europäischen Hersteller von Armaturen, Reglernund Systemen für die Haustechnik mit umfangreichem Sortiment in denBereichen Heizung, Sanitär und Industrie.PermundoPermundo ist Hersteller sehr leistungsstarker Smart HomeKomponenten, die aufgrund ihrer kleinen Größe und der eingebautenKonfigurationsintelligenz besonders einfach und schnell zu montierensind.RemehaMit hoch effizienten Gas-Brennwertgeräten zählt Remeha seit Jahrenzu den führenden Anbietern in diesem Marktsegment.ResolDas RESOL-Portfolio beinhaltet Solar-, Frischwasser- undHeizungsregler, Solarstationen, Zubehör, Visualisierungs- undÜberwachungs-Apps.SYRHans Sasserath GmbH & Co. KG Weltweit steht die SYR Hans SasserathGmbH & Co. KG für innovative und hochwertige Systemlösungen rund umdas Trinkwasser- und Heizungswassermanagement.TBSTouchless Biometric Systems bietet flexible, funktionale Hardwareund Software zur Zutrittskontrolle und Zeiterfassung.WiloDie Wilo Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller vonPumpen und Pumpensystemen für die Heizungs-, Kälte- und Klimatechniksowie für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und -reinigung.WinkhausWinkhaus überzeugt seine Kunden seit über 160 Jahren mitinnovativen Produkten der intelligenten Fenstertechnik,Türverriegelungen und Zutrittsorganisation.WOLFDie WOLF GmbH ist bedeutender Hersteller für Klimatechnik undeuropaweit ein führender Systemanbieter für Heizung, Klima- undSolaranlagen.Über wibutlerwibutler ist eine herstellerunabhängige Smart Home Lösung, die denAlltag von Menschen erleichtert. Ausgestattet mit multiplenFunkstandards, verknüpft wibutler Produkte unterschiedlicherHersteller, Branchen und Funkstandards und macht das gesamte Hausüber eine einzige App zentral steuerbar. Die Plattform mit offenemSystemgedanken ist ein Produkt der iEXERGY GmbH, die 2012 alsAusgründung der FH Münster entstand. Heute unterstützt dasUnternehmen Hersteller verschiedener Branchen bei der Integrationihrer Produkte in die wibutler-Systemwelt.