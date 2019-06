ISG zeichnet Mindtree für digitale Spitzenleistung aus

ISG-Buch stellt Mindtrees digitale Leistungskompetenz bei derArbeit mit Lufthansa Airlines und einem großenVerbrauchsgüterunternehmen herausWarren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Mindtree, ein globaler Dienstleister im Bereich digitaler Wandel undTechnologie, wurde von Information Services Group (ISG), ein weltweitführendes Marktforschungs- und Beratungshaus im Technologie-Segment,im neu erschienenen ISG-Buch Digital Excellence: 25 WinningPartnerships für seine Arbeit an zwei der 25 Paradebeispiele für dendigitalen Wandel 2019 gewürdigt.Mindtree wird für seine Arbeit mit Lufthansa Airlines und einemglobalen Verbrauchsgüterunternehmen ausgezeichnet. In dem ISG-Buchwird genau beschrieben, wie Mindtree beide Unternehmen erfolgreich indas Zeitalter der Digitalisierung geführt hat. Folgende Projektewaren die Gewinner:- Lufthansa: Für viele Airlines ist es schwierig, in einer Branchemit hohen Fixkosten konkurrenzfähige Preise anzubieten undgleichzeitig Gewinnspannen zu halten. Um dieses Problem zu lösen,hat Lufthansa zusammen mit Mindtree eine Lösung zur prädiktivenAnalyse entwickelt, die Prognosen über die zukünftige Nachfrage undoptimale Sitzpreise für den Kunden ermöglicht. Mithilfe eineseigens entwickelten Machine Learning-Modells werden historischeVerkäufe analysiert und der Grenzertrag berechnet.- Globales Verbrauchsgüterunternehmen: Für Verbrauchsgüterunternehmenist der stationäre Handel immer noch die wichtigste Einnahmequelle.Mindtree hat die +1.000 Produkte und +65 Marken des Konzerns, diein mehr als einer Million Geschäften verkauft werden, mit einemSystem auf Basis tiefer neuronaler Netze analysiert, umpersonalisierte Empfehlungen für unabhängige Einzelhändlerbezüglich Inventar, Werbeaktionen und Produkten auszugeben. DasSystem gibt heute je Quartal 2 Millionen Empfehlungen in Echtzeitaus. Faktoren sind beispielsweise das Verhalten des Einzelhändlers,die Jahreszeit, der Umsatz und das unmittelbare geschäftlicheUmfeld."Mindtree implementiert innovative KI-basierte Lösungen und nutztdabei Machine Learning- und Deep Learning-Modelle, um für unsereKunden in allen möglichen Funktionen und Kundensegmenten denGeschäftserfolg messbar zu verbessern", sagte SreedharBhagavatheeswaran, SVP und Chef des globalen digitalen Geschäfts beiMindtree. "Diese Auszeichnung durch ISG unterstreicht, wie unsereKunden von unseren digitalen Methodiken, unserer Datenforschung undKI-Expertise und unserer spezifischen Branchenkenntnis profitieren,um ein differenziertes Kundenerlebnis zu bieten und den eigenenWettbewerbsvorteil zu erhalten."Für ISGs Digital Excellence: 25 Winning Partnerships wurdenzahlreiche digitale Fallstudien, die von der Dienstleister-Communityeingereicht wurden, gründlich unter die Lupe genommen. Zur Bewertungjeder einzelnen Fallstudie hat ISG die betreffenden Kunden befragtund den Erfolg jeder Transformation auf das Kundengeschäft beurteilt.Dabei wurden ISGs Bewertungskriterien indiziert, um die 25 bestenFallstudien für das Buch auszuwählen."Mindtree hat uns durch seine jüngste Arbeit mit zwei führendenGroßkonzernen überzeugt. Sie haben ein tiefes und praktischesVerständnis dafür gezeigt, was die Digitalisierung der Wirtschaftwirklich bedeutet", sagte Paul Reynolds, Partner und Chief ResearchOfficer bei ISG. "Durch innovative Realisierung, Anwendungzukunftsweisender digitaler Technologien und ein allumfassendesLeistungsversprechen hat Mindtree seinen Kunden dabei geholfen,beeindruckende und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Bei jeder der Digitalisierungs-Fallstudien in dem Buch wurden diefolgenden Bewertungskriterien zugrunde gelegt:
- Differenziertheit: Fähigkeit des Dienstleisters, seinen Kundendabei zu helfen, bei der Digitalisierung Silodenken zu durchbrechenund abstrakte Konzepte zu erarbeiten.
- Komplexität: Erfolge erzielen und gleichzeitig das Design und dieUmsetzung komplexer digitaler Lösungen vorantreiben.
- Wirksamkeit: Wie sich die Transformation unter dem Strich für denEndkunden auszahlt.
- Verpflichtung zum Kundenerfolg: Verpflichtung des Dienstleisterszum Erfolg seiner Kunden, was sich durch Flexibilität,Kollaboration, Investitionen oder kommerzielle Innovationen zeigt. Das Leistungsspektrum decktfolgende Bereiche ab: digitale Transformation (einschließlichAutomatisierung), Cloud und Datenanalyse, Beratung beiBeschaffungsfragen, Managed Services in den Bereichen Governance undRisiko, Netzbetreiberdienste, Erarbeitung von Strategien undAbläufen, Änderungsmanagement, Marktforschung sowieTechnologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hatseinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmenbeschäftigt mehr als 1.300 digital versierte Experten und ist in über20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt fürseine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertesBranchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassigesLeistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage derbranchenweit umfassendsten Marktdaten. Weitere Informationen findenSie unter www.isg-one.com.Informationen zu MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasGlobal-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung vonSkalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. DasUnternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehrals 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierteFachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalenWelt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wirsorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mitaufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durchContinuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an.Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer derbesten Arbeitgeber bewertet. 