ISG ernennt Persistent zum Rising Star for Digital Transformation im ISG Provider Lens(TM) for Healthcare Digital Services Report 2020 für die USA.

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Anerkannt für seine Expertise bei der schnellen Bereitstellung digitaler Services für die Patienteneinbindung und die Nutzung des Partner-Ökosystems zur Entwicklung branchenspezifischer LösungenNews-ÜberblickPersistent Systems (http://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) wurde vom weltweit führenden Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen Information Services Group (ISG) (https://isg-one.com/), im ISG Provider Lens(TM) Report 2020 für Healthcare Digital Services in den USA als Rising Star für Provider Digital Transformation Services eingestuft.Unternehmen, die mit dem Rising Star Award ausgezeichnet werden, verfügen über ein vielversprechendes Portfolio oder die Markterfahrung, um eine führende Position einzunehmen, einschließlich der erforderlichen Roadmap und einer angemessenen Fokussierung auf wichtige Markttrends und Kundenanforderungen. Rising Stars haben auch ein ausgezeichnetes Management und ein gutes Verständnis für den Markt.Der Bericht "2020 ISG Provider Lens(TM) for Healthcare Digital Services" analysiert die relevanten Softwareanbieter/Dienstleister auf dem globalen Markt auf der Grundlage eines mehrstufigen Forschungs- und Analyseprozesses und positioniert diese Anbieter basierend auf der ISG Research-Methodik. Die ISG Provider Lens(TM) bietet eine objektive, datengestützte Bewertung der Stärken und Schwächen von Technologie- und Serviceanbietern sowie ihrer relativen Positionierung in einem bestimmten Markt.Persistent wurde für folgendes anerkannt:- Erfahrung in der Durchführung von Projekten zur Patientenbindung mit Salesforce Health Cloud.- Produktentwicklung und Beschleuniger, die die Markteinführung neuer digitaler Patientenservices beschleunigen.- Nutzung des Partner-Ökosystems, einschließlich Salesforce, AWS und ClearData, um branchenspezifische Lösungen zu entwickeln.Ron Exler, Director und leitender Analyst, ISG Research"Persistent Systems zeichnet sich dadurch aus, dass es US-Gesundheitsdienstleistern, insbesondere über die Salesforce Health Cloud, digitale Haustüren und andere Funktionen zur Unterstützung der digitalen Transformation zur Verfügung stellt. Die Ernennung zum Rising Star im Healthcare Digital Services Provider Lens Report folgt auf die Ernennung zum Leader im Provider Lens(TM) für Salesforce Healthcare und baut auf dem Gewinn des ISG Star of Excellence(TM) Awards im Jahr 2020 für die höchste kumulative Bewertung der Kundenerfahrungen durch Persistent auf."Joe Paxton, Senior Vice President, Healthcare & Life Sciences, Persistent Systems"Persistent hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung innovativer digitaler Transformationsprojekte für viele der führenden US-Gesundheitsdienstleister, darunter akademische medizinische Zentren, Kinderkrankenhäuser und führende Gesundheitssysteme. Die Ernennung zum Rising Star im ISG Provider Lens(TM) Report ist eine großartige externe Bestätigung für unsere Expertise, Technologie zur Verbesserung der Patientenbindung und der Ergebnisse einzusetzen."Informationen zu ISGISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter bei der Erreichung operativer Spitzenleistungen und schnellerem Wachstum. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, verwaltete Governance- und Risikodienstleistungen, Netzwerk-Carrier-Services, Strategie- und Betriebsdesign, Change Management, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.Informationen zu PersistentMit mehr als 12.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globaler Lösungsanbieter, der seit mehr als 30 Jahren Unternehmen im Gesundheitswesen und in der Biowissenschaft mit digitaler Geschäftsbeschleunigung, Unternehmensmodernisierung und Produktentwicklung der nächsten Generation versorgt. Weitere Informationen über unsere Lösungen für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften finden Sie auf unserer Website (https://www.persistent.com/industries/healthcare-and-life-sciences/).Zukunftsgerichtete Aussagen und WarnhinweiseFür Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie persistent.com/FLCS