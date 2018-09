Weinheim (ots) -Weinheimer IT-Dienstleister punktet mit Mittelstandsangeboten für"Managed Digital Workplace Services" und "Enterprise MobilityManagement"Freudenberg IT (FIT) ist einer der Top-Anbieter von Lösungen fürden "Digital Workplace" in Deutschland. Das geht aus der jüngstenMarktuntersuchung "Digital Workplace of the Future, Germany 2019" desMarktforschungsinstituts ISG hervor. Die Untersuchung platziert FITgleich in zwei Bereichen im Leader-Quadranten der besten Anbieter fürKunden aus dem gehobenen Mittelstand: "Managed Digital WorkplaceServices" und "Enterprise Mobility Management".Managed Digital Workplace Services umfassen nach Definition vonISG Aspekte wie Change Management, Transition Management, ServiceDesk, Lifecycle Management, User Management, Break-Fix-Support,Hardware- und Softwarewartung, Kiosk Services und Troubleshooting.Besonders wichtig sind an dieser Stelle Innovationen und Automationim Bereich Service Desk auf Basis künstlicher Intelligenz. FITüberzeugt in diesem Segment mit einem sehr breiten, globalaufgestellten Service-Portfolio. So hebt die Studie hervor, dass FITals deutscher Dienstleister international aktiv ist und so "auch alsPartner für international tätige Mittelständler in Frage kommt."Zu Enterprise Mobility Management (EMM) Services gehörenweitgehend die gleichen Kriterien wie im oben beschriebenen Bereich -allerdings immer unter dem Aspekt mobilen Arbeitens. Dabei spieltnicht zuletzt auch die IT-Security eine ganz besonders wichtigeRolle. Insbesondere Mittelständler greifen hier gern auf dieUnterstützung von Dienstleistern zurück, um die eigene IT-Abteilungzu entlasten. Dabei erwarten sie den Einsatz neuester Technologien,Lösungen auf Basis standardisierter Komponenten und transparentePreise. Hier sieht ISG auch eine der großen Stärken von FIT, dessenEMM-Portfolio "hoch standarisiert und damit gut auf die Bedürfnissedes Mittelstands zugeschnitten" ist. Zudem war FIT einer der erstenAnbieter mit einer "MDM Cloud-Lösung im deutschen Markt und hat übersehr frühe Zertifizierungen von AirWatch eine besondere Nähe zu demführenden Technologieanbieter für MDM und EMM.""Wir freuen uns sehr über die hervorragende Beurteilung, die ISGunseren Digital Workplace Services ausstellt", sagt Ralf Sürken, CEOEurope, Freudenberg IT. "Die Digitalisierung des gehobenenMittelstands mit intelligenten, unkomplizierten und skalierbarenLösungen, die zur Unternehmens-DNA passen und direkten Mehrwertliefern - das ist eine Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen. AlsDienstleister mit unmittelbarem Bezug zur Fertigungsindustrie, wissenwir, in welchen Bereichen, mit welchen Schwerpunkten und welchemTempo sich die Digitalisierung in dieser Branche erfolgversprechendumsetzen lässt."Heute schon vormerken: FIT Customer Innovation Day am 11. April2019 in Frankfurt/Main - "Let's keep IT simple. Together!" EineAnmeldung ist bereits möglich unterhttp://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=kz32e9.1itqf1pÜber Freudenberg ITDie Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-ServiceProvider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch,Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick aufden Bedarf der Kunden ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehntenverlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für diemittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem eingeschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter aufAugenhöhe.Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder dieImplementierung von Microsoft-basierten Digital Workplaces - die FITbietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation imKontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer imSinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions.Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter inEuropa, Asien sowie Nordamerika.Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIThttp://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppewww.freudenberg.de.Pressekontakt:Freudenberg IT GmbH & Co. KGPeter SchütteHead of Marketing & CommunicationsFon +49 6201-80-83 80Peter.Schuette@freudenberg-it.comDr. Haffa & Partner GmbHSebastian Pauls, Axel SchreiberKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.defit@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell