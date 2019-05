ISG Automation Summit Frankfurt untersucht Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz

ISG veranstaltet am 21. Mai 2019 in Frankfurt/Main den ISGAutomation Summit erstmals in Deutschland - mit Strategien undpraktischen Tipps für die Automatisierung des BusinessExperten von Siemens, Commerzbank, DXC Technology, BeiersdorfShared Services, Lufthansa, NTT DATA Deutschland und andere werdenihre Erfahrungen und Erkenntnisse teilenFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Im Mittelpunkt des ISGAutomation Summit Frankfurt am 21. Mai 2019 steht die Frage, wieUnternehmen ihr Business durch kognitive Technologien und KünstlicheIntelligenz (KI) nutzen können, um Wachstum und einen erstklassigenKundenservice zu erzielen. Zu der Konferenz lädt Information ServicesGroup (ISG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2459450-1&h=2146920668&u=http%3A%2F%2Fwww.isg-one.com%2F&a=ISG)) (Nasdaq: III (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2459450-1&h=3062313705&u=http%3A%2F%2Fwww.nasdaq.com%2Fsymbol%2Fiii&a=III)) erstmalig nach Frankfurt am Main ein.ISG ist ein führendes, globales Marktforschungs- undBeratungsunternehmen im Technologie-Segment.Der ISG Automation Summit wird im Oldtimer-Museum "KlassikstadtFrankfurt" stattfinden. Die eintägige Veranstaltung wirdEinschätzungen und strategische Empfehlungen von Experten bieten. ImFokus steht das Versprechen von Automatisierung und digitalenArbeitsformen, die Prozesse im Kundenservice, im Backoffice und derLagerverwaltung zu verbessern und Wettbewerbsvorteile zu schaffen."Viele Unternehmen haben ihre Automatisierungsreise bereitsbegonnen", sagt ISG-Partner und Konferenzleiter Andreas Lüth. "Siesind sicher, dass der damit angestoßene Wandel nicht nur dasBackoffice, sondern auch den Kunden­service verändern wird. Dochwährend der erreichbare Mehrwert immer offensichtlicher wird, steigtgleichzeitig auch der Bedarf an einer konsistentenGeschäftsstrategie, die mit definierten Zielen und Maßnahmenunterfüttert ist. Auf dem ISG Automation Summit in Frankfurt habendie Teilnehmer zu diesen Fragen die Möglichkeit, sich sowohl miterfahrenen Unternehmensberatern als auch mit Technologieanbietern undImplementierungsexperten auszutauschen."Zu den Sprechern auf dem ISG Automation Summit gehören unteranderem: Matthias Egelhaaf, Program Director bei Siemens -Information Technology ("Re-Inventing Shared Services into a TechCompany"), Jonas Jünger, Director Product and Business Design bei derBank52 ("Getting Started with Blockchain Automation"), Prof. Dr.Isabell M. Welpe, Professorin für Strategie und Organisation an derTechnischen Universität München ("The Next Chapter: BlockchainAutomation for Business Processes"), sowie Fatmir Kqiku, LeiterRobotics & Automation bei DXC Technology ("From RPA Tourism toDigital Automation Platforms").Nikolaus von Wuthenau, Bereichsvorstand Group Delivery Center beider Commerzbank AG, wird die Keynote halten und ein Experten-Podiumleiten. An ihm werden teilnehmen: Deval Khatri, RPA ITLead/Governance bei der Beiersdorf Shared Services GmbH, ChristinaKoch, Program Manager RPA bei Lufthansa Global Business Services,sowie Stefan Dorn, Leiter RPA/IA bei NTT DATA Deutschland. Sie werdenzum Thema "RPA and Intelligent Automation - What We Did, What WeLearned, What You Should Know" diskutieren.Der ISG Automation Summit Frankfurt ist in diesem Jahr eine vondrei Automation-Konferenzen, die ISG Events veranstaltet. NebenFrankfurt wird der ISG Automation Summit Paris am 15. Mai und der ISGAutomation Summit New York am 15. Juli stattfinden. WeitereInformationen und Registrierung sind auf der Website der Konferenzmöglich: https://asfrankfurt19.isg-one.com/Über Information Services Group (ISG)ISG (Information Services Group) (ISG), (NASDAQ: III) ist einführendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen imTechnologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 700Kunden, darunter mehr als 70 der 100 weltweit größten Unternehmen,unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowieService- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence undschnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegtauf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusiveAutomatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren aufSourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services fürden Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb,Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichenneuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz inStamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist inmehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt fürsein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt,tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweitführende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf denumfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.Weitere Informationen finden Sie unter: www.isg-one.com undwww.isg-one.de