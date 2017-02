ISEG bestätigt Einführung von 50 Global Stock Exchange-Websites, die heute online gestellt wurden, sowie die Einführung von seinem Capital Superhighway(TM)

London (ots/PRNewswire) -ALLIEDSX hat in einem umfangreichen Abkommen überTechnologietransfer im Wert von 250 Millionen GBP (300 Millionen USD)alle Recht erworben, um der "Digital Stock Exchange Plattform"ISEG/ALLIEDSX eine weltweite Verbreitung in 50 Ländern zuermöglichen.ALLIEDSX stattet lokale Partner mit allem aus, was sie benötigen,um die Startup-Börse ALLIEDSX in ihrem Land zu besitzen und zubetreiben. Alle ALLIEDSX-Börsen stehen in einer wichtigen Verbindungmiteinander. Sie alle hosten lokal die einzigartige HandelsplattformISEG/ALLIEDSX, proprietäre Handelsplattformen, Technologie,On-Boarding-Systeme und regulatorische Funktionen.Dies ist die größte Kollaboration in der Finanztechnologie, diezum größten Umschwung auf den Kapitalmärkten führt."Unternehmen im Anfangsstadium - nach dem Abschluss der erstenFinanzierungsrunde durch Crowdfunding, Freunde oder Familie - habenderzeit kein Zuhause", erklärte Edward Fitzpatrick, CEO von ISEG."Die Lücke ist durch striktere Bestimmungen und höhere Kosten bei derBörsennotierung nach größer geworden. Dies führt dazu, dass kleineund mittlere Unternehmen an den Börsen versagen, die nicht mehrlänger auf Unternehmen in frühen oder mittleren Wachstumsphasenausgerichtet sind. Aufgrund der Marktverschiebungen ist eine Lückeentstanden und wir haben Sie gefüllt", erklärte Fitzpatrick.ALLIEDSX ist eine Börse für die Frühphase für diese Unternehmen,die im Vergleich zu Big Board-Börsen über lockereHandelsmöglichkeiten und lockere Bestimmungen verfügen. IndemTechnologie mit Knowhow und Verfahren vereint wird, hat ALLIEDSX eineStruktur geschaffen, die diesen Markt perfekt bedient. Es vereinfachtdas Verfahren für Unternehmen in der Frühphase und verringert dasRisiko für deren Investorenbasis.ISEG hat auch eine Reihe von dynamischen FinTech-Produkten und-diensten für Unternehmen geschaffen und in diese investiert, die aneiner ALLIEDSX-Börse gelistet sind - hierdurch gelangen sie auf denvon ISEG benannten "The Capital Superhighway" (TM). Diese Initiativebietet Werkzeuge, die Unternehmen in der Frühphase dabei unterstützenwird, schneller und sicherer zu gereiften Unternehmen zu werden.ALLIEDSX bringt eine einsatzbereite Startup-Börse in 50 Länder,die Kapitalmärkte revolutionieren und den weltweit ersten CapitalSuperhighway schaffen wird, um Unternehmen in der Frühphase in ihremWachstumszyklus zu unterstützen.Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.alliedSX.comPressekontakt:Contact Edward Fitzpatrick und das PR-Team unter +44 020 8144 1220tellus@iseg.coOriginal-Content von: ISEG, übermittelt durch news aktuell