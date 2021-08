IRW-News: iMining Technologies Inc.: iMining schließt Erwerb von Validatoren ab

IRW-PRESS: iMining Technologies Inc.: iMining schließt Erwerb von Validatoren ab

Vancouver, British Columbia - Im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 17. August 2021 freut sich iMining Technologies Inc. (TSX-V: IMIN) (das Unternehmen oder iMining) bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Transaktion hinsichtlich des Erwerbs von drei Validatoren zur Sicherung der Ethereum Proof-of-Stake-Blockchain abgeschlossen hat (der Erwerb). Der Erwerb der drei Eth2.0-Validatoren, die 102.182 Ethereum-Token umfassen, erfolgte gegen Ausgabe von 2.500.000 Aktien. Die Validatoren sind cloudbasiert und vollständig funktionsfähig.

Der Erwerb der drei Validatoren galt als Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei), da der Verkäufer eine unter der Kontrolle des President und CEO des Unternehmens stehende Firma ist.



Das Unternehmen hat die Befreiungen von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Anspruch genommen (Grundlage: der Verkehrswert beträgt weniger als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens).

Mit dem Erwerb kann sich iMining unmittelbar diese Validatoren sichern und so im Vergleich mit einem Erwerb unter Einsatz von Barreserven und externen Dienstleistern Gebühren und Staking-Rewards (Prämien) über Wochen hinweg einsparen. Diese Transaktion unterstreicht erneut den Glauben des CEO an iMining und die Zukunft von Kryptowährungen.

Die ausgegebenen Aktien sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden, nach deren Ablauf jeweils 25 % der Aktien pro Quartal freigegeben werden.

Über iMining Technologies Inc.

iMining Technologies Inc. ist ein wachstumsorientiertes, an der TSX-V notiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, traditionelle Kapitalmärkte mit Blockchain-Investitionsmöglichkeiten zu verknüpfen. Über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen privaten und institutionellen Investoren eine sichere Möglichkeit zum Staking, Mining und Austausch digitaler Assetsmit eigenen und sicheren Lösungen. Unsere Grundwerte veranlassen uns dazu, mit Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit zu arbeiten, um einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Staturen der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen. Diese spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens und derzeit verfügbaren Informationen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Marktbedingungen, Verfügbarkeit von Finanzmitteln, tatsächliche Ergebnisse der Aktivitäten, zukünftige Kryptowährungspreise, Betriebsrisiken und andere Risiken in der Kryptowährungsbranche. Alle in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Vorsichtshinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt dieses Dokuments gemacht und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

