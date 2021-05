IRW-News: iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.: iMining unterzeichnet Absichtserklärung über Kauf von BitBit Financial

IRW-PRESS: iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.



: iMining unterzeichnet Absichtserklärung über Kauf von BitBit Financial

Vancouver, British Columbia, Kanada - 26. Mai 2021 - iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. (TSX-V: IMIN) (das Unternehmen oder iMining) gibt bekannt, dass es mit Datum vom 21. Mai 2021 eine Absichtserklärung mit BitBit Financial Inc., ("BitBit Financial") unterzeichnet hat, laut der iMining alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von BitBit Financial erwerben wird (der "Erwerb"). Im Gegenzug wird BitBit Financial 10 Mio. Aktien von iMining erhalten.

BitBit Financial, das seinen Hauptsitz in Brampton, Ontario, hat, ist ein FINTRAC-lizenzierter kanadischer Bitcoin-ATM-Network-Betreiber und entwickelt eine Trading-Plattform für digitale Assets.

Die endgültige Struktur der Akquisition steht unter dem Vorbehalt der steuer-, gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Prüfung sowohl von iMining als auch von BitBit Financial.

Konditionen der Vereinbarung

Gemäß der Konditionen der Absichtserklärung bzw. vor dem Abschlusstag des Erwerbs oder dem 22. Juni 2021 (der Abschlusstag) wird iMining 10 Mio. Stammaktien ausgeben (die iMining-Aktien), um die ausstehenden Aktien von BitBit Financial im Verhältnis von 1:1 zu erwerben. Aktuell hat BitBit Financial 10 Mio. ausstehende Aktien.

Die Inhaber aller anderen ausstehender wandelbarer, umtauschbarer oder ausübbarer Wertpapiere von BitBit Financial sollen dazu berechtigt sein, nach entsprechender Umwandlung, Umtausch oder Ausübung iMining-Aktien zu erhalten, wobei das gleiche Tauschverhältnis von 1:1 gilt.

Es ist vorgesehen, dass die geplante Transaktion ein sogenannter Beschleunigter Erwerb des Unternehmens darstellt, wie in den Statuten der TSX Venture Exchange (TSXV) definiert.

Die Parteien vereinbaren, dass bei Abschluss des Erwerbs alle iMining-Aktien, die für den Erwerb von BitBit Financial ausgegeben wurden, auf freiwilliger Basis treuhänderisch hinterlegt werden, sodass 25% der Aktien nach Abschluss frei handelbar sind und weitere 25% jeweils alle drei Monate später.

Die Parteien haben vereinbart, wirtschaftlich angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um die Konditionen einer endgültigen Vereinbarung bis zum 7. Juni 2021 zu verhandeln und festzulegen und den Erwerb an oder vor dem 22. Juni 2021 abzuschließen. Die Absichtserklärung endet, falls die Parteien nicht vor dem 7. Juni 2021 eine endgültige Vereinbarung durchführen können, es sei denn, beide Parteien verlängern diesen Zeitraum schriftlich.

Abschlusskonditionen

Die Absichtserklärung sieht vor, dass der Erwerb verschiedenen Konditionen unterliegt, unter anderem: (i) erforderliche Genehmigung seitens des Unternehmens der verschiedenen Transaktionen im Zusammenhang mit dem Erwerb, vom Board of Directors von iMining und den Aktionären von BitBit Financial, soweit anwendbar und notwendig; und (ii) die Einreichung eines Formulars mit persönlichen Informationen durch den von BitBit nominierten Direktor von iMining bei der TSXV zur Genehmigung..

Geschäfte von BitBit Financial

BitBit Financial ist ein privates Unternehmen, das digitale Waren und Dienstleistungen vertreibt. BitBit ist beim Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) als Geld-Servicegeschäft im Bereich der virtuellen Währungen unter der Nummer M21068159 registriert. BitBit hat ein ATM-Netzwerk für virtuelle Währungen und arbeitet an der Entwicklung einer Trading-Plattform für digitale Assets, die den Nutzern die einfachste und sicherste Methode für den Kauf und Verkauf von virtuellen Währungen bieten wird.

Weitere Informationen zu BitBit Financial finden Sie unter https://bitbitfinancial.com/ oder schicken Sie eine E-Mail an info@bitbitfinancial.com.

Über iMining Blockchain and Cryptocurrency

iMining ist ein wachstumsorientiertes, an der TSX-V notiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, traditionelle Kapitalmärkte mit Blockchain-Investitionsmöglichkeiten zu verknüpfen. Über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft bietet das Unternehmen privaten und institutionellen Investoren eine sichere Möglichkeit, Ethereum 2.0 mit eigenen und sicheren Proof of Stake-Methoden einzusetzen. Unsere Grundwerte veranlassen uns dazu, mit Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit zu arbeiten, um einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen.

Für das Board

Gezeichnet Robert Eadie--

Robert Eadie, President & CEO

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Kontakt: Robert Eadie

Telefon: +1 604-602-4935

Fax: +1 604-602-4936

E-Mail: investor@imining.com

Website: www.imining.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Dienstleistungsorgane (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukünftige Geschäftsaktivitäten von iMining). Diese spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens und derzeit verfügbaren Informationen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Marktbedingungen, Verfügbarkeit von Finanzmitteln, tatsächliche Ergebnisse der Aktivitäten von iMining, zukünftige Kryptowährungspreise, Betriebsrisiken und andere Risiken in der Kryptowährungsbranche. Alle in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Vorsichtshinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt dieses Dokuments gemacht und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

