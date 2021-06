IRW-News: iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.: iMining gibt die Ernennung von Khurram Shroff als President und CEO bekannt

IRW-PRESS: iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.



: iMining gibt die Ernennung von Khurram Shroff als President und CEO bekannt

Toronto, ON (Kanada) - 29. Juni 2021 - iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. (TSXV: IMIN) (Unternehmen oder iMining) gab heute die Ernennung von Khurram Shroff zum President und CEO des Unternehmens bekannt.

Robert Eadie, der in diesen Positionen tätig war, wird in den Beirat wechseln und das Management und das iMining-Team weiterhin unterstützen. Das sind großartige Neuigkeiten für unsere Aktionäre, sagte Robert. Khurrams enorme Erfahrung im Digital Asset Staking und in verschiedenen Blockchain-Firmen ist genau das, was iMining braucht, um das Unternehmen voranzutreiben und es durch die nächsten Phasen des Wachstums und des Aufbaus von Assets in dieser spannenden Branche zu führen.

Herr Shroff hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Blockchain-Branche und war zuletzt Vorsitzender der IBC Group. In dieser Rolle fungierte er bei einigen der bekanntesten Blockchain-Projekte als vertrauenswürdiger Berater und überwachte die Umsetzung des Umzugs der Firma von Dubai nach Toronto. Herr Shroff baute seine Karriere in der Arbeit für kanadische Family-Offices im Immobilienbereich auf und stieg dort in Spitzenpositionen auf, in denen er u. a. einige globale Immobilienprojekte und weitere Geschäftsinvestitionen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika leitete. Er fungierte auch als ziviler Sponsor und Mitglied des Canadian Armed Forces College und ist Mitglied des University Club of Toronto.

Herr Shroff ist außerdem Chairman des Board of Directors von iMining. Ich möchte Robert für seine zahlreichen Dienstjahre und sein Engagement für unsere Aktionäre danken, sagte er. Ich freue mich auf die Herausforderungen, die vor uns liegen, während wir gemeinsam daran arbeiten, Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte zu den führenden Institutionen der Welt zu bringen.

Über iMining Blockchain and Cryptocurrency

iMining ist ein wachstumsorientiertes, an der TSX-V notiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, traditionelle Kapitalmärkte mit Blockchain-Investitionsmöglichkeiten zu verknüpfen. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Investoren eine sichere Möglichkeit, Ethereum 2.0 mit eigenen und sicheren Proof of Stake-Methoden einzusetzen. Unsere Grundwerte veranlassen uns dazu, mit Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit zu arbeiten, um einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen.

