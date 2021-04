IRW-News: iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.: IMining führt Fractional Staking Pool ein, um Privatanlegern Teilnahme an Proof Of Stake-Mining von Ethereum 2.0 zu ermöglichen

IRW-PRESS: iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.



: IMining führt Fractional Staking Pool ein, um Privatanlegern Teilnahme an Proof Of Stake-Mining von Ethereum 2.0 zu ermöglichen

Toronto (Kanada). iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. (TSX-V: IMIN) (iMining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft CanETH Staking Services Inc. (CanETH) sein Produkt Fractional Staking Pool auf den Markt gebracht hat. Dies ist ein enormer Gewinn, der es mehr Menschen ermöglicht, Renditen mit Ethereum zu erzielen, da Investoren mit nur einem ETH teilnehmen und mit ihrer Investition Renditen erzielen können, sagte Robert Eadie, President und CEO von iMining.

Dieser Fractional Staking Pool ermöglicht es mehr Privatanlegern, sich am Staking von Ethereum 2.0 zu beteiligen, und öffnet den Markt für all jene, die kleinere Beträge mit den eigenen Staking-Dienstleistungen von CanETH investieren möchten.

Der Fractional Staking Pool von CanETH ermöglicht es uns, mehr gewöhnliche Investoren zu unterstützen, insbesondere jene, die zurzeit nicht in der Lage sind, 32 ETH zu investieren, erklärte Daren Tung, CEO von CanETH. Da der Preis von Ethereum weiter steigt, ist es aufregend, für faire Verhältnisse zu sorgen und es mehr Nutzern zu ermöglichen, bei uns teilzunehmen und vom Wachstum von Ethereum 2.0 zu profitieren.

CanETH hat den Prozess des Fractional Staking Pools vereinfacht, indem es die Kontrolle über die komplexen technischen Aspekte des Aufbaus und der Verwaltung für seine Nutzer übernommen hat und maximale Verfügbarkeit sowie Renditen gewährleistet. Teilnehmer können sich mit einem Minimum von einem ETH am Pool beteiligen und eine Rendite ihrer Investition in Form von Staking-Belohnungen erhalten. Bis dato haben die ETH 2.0 Staking-Belohnungen eine Performance von acht Prozent gezeigt - zusammen mit einem Anstieg von 404 Prozent von ETH in den vergangenen sechs Monaten.

Um teilzunehmen, können sich Investoren unter www.CanETH.com/stakewithus registrieren.

Die Prüfer von CanETH halten dank ihrer erstklassigen Technologie eine Effizienz von 99 Prozent und eine Reduzierungsrate von null Prozent aufrecht.

Durch die Hinzufügung der Infrastruktur und die Weiterentwicklung der Produktpalette ermöglicht CanETH immer mehr Nutzern Zugang, um vom Wachstum und den Renditen von Ethereum 2.0 zu profitieren. Die Platform 2.0 von CanETH soll im zweiten Quartal veröffentlicht werden - mit weiteren bevorstehenden und aufregenden Entwicklungen, um das ETH-Staking für alle Investoren einfacher zu machen.

FÜR DAS BOARD

iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.

gez. Robert Eadie-

Robert Eadie, President & Chief Executive Officer

Um nähere Informationen anzufordern oder ein Interview mit unseren Teammitgliedern zu arrangieren, kontaktieren Sie bitte:

CanETH Press:

Rinn Maximus, Publicist, CanETH Staking Services

E-Mail: media@CanETH.com

Firmensitz iMining:

Robert Eadie, Chief Executive Officer und Director, iMining

E-Mail: investor@imining.com

Telefon: 1-604-602-4935

Fax: 1-604-602-4936

CanETH Staking Services:

Daren Tung, CEO, CanETH Staking Services

E-Mail: dtung@CanETH.com

iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.

Suite 750 - 580 Hornby Street, Box 113,

Vancouver, British Columbia, Kanada V6C 3B6

Telefon: (604) 602-4935

Fax: (604) 602-4936

www.iMining.com

Über iMining Blockchain and Cryptocurrency

iMining ist ein wachstumsorientiertes, an der TSX-V notiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, traditionelle Kapitalmärkte mit Blockchain-Investitionsmöglichkeiten zu verknüpfen. Über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft bietet das Unternehmen privaten und institutionellen Investoren eine sichere Möglichkeit, Ethereum 2.0 mit eigenen und sicheren Proof of Stake-Methoden einzusetzen. Unsere Grundwerte veranlassen uns dazu, mit Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit zu arbeiten, um einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen.

Über CanETH Staking Services Inc.

Als Tochtergesellschaft von iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. ist CanETH einer der ersten börsennotierten Ethereum 2.0 Staking-Services in Nordamerika. Wir bieten eine vereinfachte Staking-Lösung für Ethereum 2.0, die es Kunden ermöglicht, sich mit nur einem ETH und ohne aktive Prüfung an der ETH 2.0 Proof of Stake-Bewegung zu beteiligen und Renditen zu erzielen.

Durch die Integration eines eigenen branchenführenden Staking-Verfahrens gewährleistet CanETH ein hohes Maß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, während die technische Komplexität der Bereitstellung und Verwaltung von Prüfern entfällt. Infolge unserer umfassenden Forschung und Entwicklung haben unsere Prüfer eine Effizienz von 99 Prozent und eine Reduzierung von null Prozent aufrechterhalten.

Bitte besuchen Sie www.caneth.com oder schreiben Sie eine E-Mail an info@caneth.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57933

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57933&tr=1

