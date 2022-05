IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT profitiert von Erfahrung von Simply Green in Öl- und Gasindustrie

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT profitiert von Erfahrung von Simply Green in Öl- und Gasindustrie

Toronto (Ontario), 19. Mai 2022. dynaCERT Inc. (TSX: DYA, OTCQX: DYFSF, FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der strategische Händler von dynaCERT auf dem kanadischen Öl- und Gasmarkt, Simply Green Distributors Inc. (Simply Green oder SGD), ein erfolgreicher Vertriebshändler von grüner Technologie mit Sitz in Red Deer in der kanadischen Provinz Alberta, die sofortige Verfügbarkeit von HydraGEN-Produkten von dynaCERT anbietet, die auf der patentierten und geschützten Technologie von dynaCERT basieren und eine globale Lösung zur Reduzierung der Umweltverschmutzung darstellen.

SGD vertreibt die neue Produktlinie des Unternehmens mit Wasserstofftechnologie, die zur Senkung der Treibhausgasemissionen beitragen und beträchtliche Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch in der Öl- und Gas- sowie in der Bau- und Transportindustrie ermöglichen soll. Die Wasserstoffaggregate, die als Nachrüstprodukt in bestehende Anlagen oder Maschinen eingebaut werden, liefern Wasserstoff auf Abruf. Durch die Verwendung von destilliertem Wasser sind die Aggregate unmittelbar nach der Installation betriebsbereit.

James Pearce, President und CEO von Simply Green, sagte: Wir sind bestrebt, das weltweite Wachstum in Richtung einer nachhaltigen Energie zu beschleunigen, indem wir Lösungen für unsere Umwelt auf ethische und verantwortungsvolle Weise umsetzen.

James Pearce ist seit über 20 Jahren in der Öl- und Gas- sowie in der Bauindustrie tätig und spricht über die positiven Auswirkungen, die ihre Kunden bereits sehen. Er sagte: Unsere Kunden möchten etwas für die Umwelt tun, doch sie möchten auch Kraftstoffkosten auf einem Markt einsparen, der ständig Fluktuationen unterworfen ist.

Simply Green hat dynaCERT darüber informiert, dass mehrere große Transport- sowie Öl- und Gasunternehmen im Westen Kanadas Erstanwender der unternehmenseigenen HydraGEN-Technologie sind und danach streben, HydraGEN-Produkte in ihren Fahrzeugen einzusetzen.

SGD plant, mit seinem globalen Vertriebsteam weltweit führend zu sein und neue Technologien zu liefern, die die Kunden näher an die Klimaneutralität heranbringen. SGD ist bestrebt, durch sorgfältige Forschung und die Suche nach der neuesten verfügbaren Technologie die modernste grüne Technologie zu liefern und seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, sich bei der Senkung von Treibhausgasen auszuzeichnen.

Jim Payne, CEO von dynaCERT, sagte: James Pearce und dessen leidenschaftliches Team bei Simply Green sind äußerst wichtig für die Strategie von dynaCERT, die Öl- und Gasindustrie zu durchdringen - nicht nur in ganz Kanada, sondern auch auf internationaler Ebene. dynaCERT freut sich, den Teilnehmern der Öl- und Gasindustrie sowie den Produzenten und Betreibern, die ihre Ziele zur Senkung der Treibhausgasemissionen erreichen möchten, eine einfach verfügbare Lösung anzubieten. Die tiefen und vertrauensvollen Beziehungen in den Bereichen Öl und Gas sowie Bau und Transport, die Simply Green bietet, passen ideal zu den Zielen unseres Unternehmens, weshalb wir das enorme Engagement ihres gesamten Teams und ihrer Kunden begrüßen.

Weitere Informationen über Simply Green Distributors Inc. finden Sie hier: https://www.simplygreendistributors.ca/

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem: die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne den erwarteten Nutzen bringen werden; die Verfügbarkeit und die Kosten von Kapital; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und einen kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Höhe der Ausgaben, die notwendig sind, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu verbessern; Änderungen in der Technologie und Änderungen in Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufkommenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich des unvorhergesehenen Tempos der Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu sichern und aufrechtzuerhalten; und die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com offengelegt sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für das Board:

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 DW 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 DW 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65884

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65884&tr=1

