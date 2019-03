IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT nimmt an internationalen Nutzfahrzeug- und Technologiemessen teil

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT nimmt an internationalen Nutzfahrzeug- und Technologiemessen teil

29. März 2019, TORONTO, ON - dynaCERT Inc. (TSX VENTURE: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei den nachfolgend aufgelisteten internationalen Nutzfahrzeugmessen als aktiver Aussteller bzw.



Teilnehmer vertreten sein wird.

28. - 30. März: Mid-America Trucking Show, Louisville, Kentucky

dynaCERT präsentiert seine HydraGEN Technologie derzeit auf der Mid-America Trucking Show (MATS) in Louisville, Kentucky, die von 28. bis 30. März abgehalten wird. Fast 100.000 Besucher und 1.000 Aussteller sind auf dieser größten und diversifiziertesten Nutzfahrzeugmesse Nordamerikas vertreten. Besuchen Sie uns bitte auf Stand 11124.

https://www.truckingshow.com/

1. - 5. April: Hannover Messe, Deutschland

Auf der Hannover Messe 2019 , die von 1. bis 5. April über die Bühne geht, wird dynaCERT als Gastgeber eine Reihe von europäischen Führungskräften aus verschiedenen Branchen, ranghohe Vertreter aus unterschiedlichen Regierungsebenen der deutschen Politik, sowie Firmenchefs und Manager von Technologieunternehmen und Industriebetrieben begrüßen. Hannover Messe ist die weltweit größte Fachtagung der Technologiebranche. Hier haben erwartungsgemäß 220.000 Besucher die Gelegenheit, sich über 6.500 neue Technologien - darunter auch die von dynaCERT entwickelte HydraGENä-Technologie - zu informieren. Besuchen Sie uns bitte in Halle 16, Stand H03.

https://www.hannovermesse.de/home

11. - 13. April: Montreal ExpoCam Show, Kanada

dynaCERT ist außerdem Aussteller auf der ExpoCam, die von 11. bis 13. April in Montreal stattfindet. Diese kanadische Nutzfahrzeugmesse wird im Zweijahresintervall von NewCom Media Inc. ausgerichtet. In diesem Jahr sind sowohl kanadische als auch internationale Aussteller vertreten und es werden noch mehr Besucher als bei der Messe im Vorjahr erwartet, bei der sich 14.000 Interessierte einfanden. Besuchen Sie uns bitte auf Ebene 400, Stand 4781.

https://www.expocam.ca/product/hydragen-hg145b/

8. - 14. April: bauma in München, Deutschland

Auf der bauma, der Weltleitmesse für Baumaschinen in München, Deutschland, wird dynaCERT zwischen 8. und 14. April die Gelegenheit nutzen, um interessierte Besucher zu begrüßen. Auf der diesjährigen bauma 2019 werden in 18 Hallen mit einer Ausstellungsfläche von insgesamt 614.000 m² rund 4.006 Aussteller aus 58 Ländern ihre Neuheiten präsentieren. Während im Vorjahr bereits 583.736 Besucher aus 219 Ländern - 138.929 davon aus der Bergbaubranche - an der Veranstaltung teilnahmen, werden in diesem Jahr noch mehr Besucher erwartet. https://www.bauma.de/index-2.html

Jim Payne, CEO von dynaCERT, erklärt: dynaCERT freut sich sehr, seine HydraGENä-Technologie einem internationalen Publikum näherzubringen - gerade dort, wo wir unsere internationalen Händler eng unterstützen. Auf diesen Messen kann sich dynaCERT einer größeren Zahl von Regierungsvertretern, Transportunternehmen, Dieselverbrauchern und Technologieexperten präsentieren. Unser stetig wachsendes Verkaufs- und Marketingteam trägt den Wert unserer Produkte, die für vielfältige Anwendungsbereiche in zahlreichen Branchen und Rechtssystemen zum Einsatz kommen, in die Welt hinausleistet und leistet dabei hervorragende Arbeit.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert, vertreibt und installiert eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer zum Patent angemeldeten Technologie nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff durch Elektrolyse. Diese sollen über die Luftzufuhr die Verbrennung optimieren und zu einem geringeren CO2-Ausstoss bzw. einem höheren Brennstoffwirkungsgrad beitragen. Unsere Technologie ist mit allen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Webseite: www.dynaCERT.com

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere beinhalten die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung, sind aber nicht beschränkt auf die mögliche Expansion in neue Märkte, Branchen und Segmente, wie z.B. die dieselbetriebene Nutzung von dynaCERT-Produkten und den Verkauf. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Börse TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit der Meldung.

Für das Board:

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

(416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

(416) 766-9691 x 1

ir@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46331

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46331&tr=1

