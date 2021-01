IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT meldet wesentliche Fortschritte im Antragsverfahren zur Bewilligung seiner Emissionszertifikate bei Verra

Weitere Suchergebnisse zu "dynaCERT":

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT meldet wesentliche Fortschritte im Antragsverfahren zur Bewilligung seiner Emissionszertifikate bei Verra

TORONTO, ONTARIO -- (25. Januar 2021) dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Führungsteam von Verra die Entwurfsnotiz von dynaCERT zur Sicherung von Emissionszertifikaten durch den Einsatz von dynaCERTs patentierter HydraGEN-Technologie und HydraLytica Telematics-Technologie auf globaler Ebene genehmigt hat.



Verra ist jene Organisation, die das weltweit größte Treibhausgasprogramm, den Verified Carbon Standard (verifizierter Emissionsstandard/VCS), managt.

Führende Unternehmen der Wasserstoffwirtschaft kooperieren mit Verra

Das vorausschauende Führungsteam von dynaCERT ist fest entschlossen, in Kanada eine Führungsrolle in der neuen Wasserstoffwirtschaft einzunehmen und gleichzeitig mit anderen hochrangigen Branchenführern wie Verra zusammenzuarbeiten, um der derzeit auf dem Weltmarkt erhältlichen Umwelttechnologie-Produktlinie des Unternehmens noch mehr Vorteile angedeihen zu lassen und diese weiter auszubauen.

Der Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung der Vereinten Nationen

Die Genehmigung dieser Entwurfsnotiz durch Verra ist insofern einzigartig, als es derzeit weltweit keine ähnliche Methodik für mobile Transportfahrzeuge gibt. Nach Gesprächen und eingehenden Recherchen hat Verra die Entwurfsnotiz, die darauf abzielt, die neue Methodik des Verified Carbon Standard (VCS) von dynaCERT im Rahmen des VCS-Programms von Verra zu entwickeln, genehmigt. Diese Methodik basiert auf den von dynaCERT vorgeschlagenen Überarbeitungen sowie auf dem Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung der Vereinten Nationen, der durch die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen hinsichtlich der Reduktion von Treibhausgasemissionen durch die Effizienzsteigerung von Fahrzeugflotten (Framework Convention on Climate Change, regarding emission reductions through improved efficiency of vehicle fleets, i.e. AMS-III.B.C.) erlassen wurde.

Über Verra

Verra ist eine weltweit führende Organisation, die zur Bewältigung der größten ökologischen und sozialen Herausforderungen der Welt beiträgt, indem sie Standards entwickelt und verwaltet, die dem Privatsektor, den Ländern sowie der Zivilgesellschaft helfen, die ehrgeizigen Ziele für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz zu erreichen. Verras globale Standards und Rahmenrichtlinien dienen als Dreh- und Angelpunkt für die Kanalisierung von Finanzmitteln in Richtung hoch effizienter Aktivitäten, mit denen einige der dringlichsten Umweltprobleme unserer Zeit bewältigt werden sollen. Internet: www.verra.org

Das VCS-Programm von Verra

Das VCS-Programm ist das weltweit am meisten verwendete Programm zur freiwilligen Reduktion von Treibhausgasemissionen. Das VCS-Programm bietet Emissionsreduktionsprojekten die Möglichkeit, über ein externes Auditverfahren eine Zertifizierung zu erreichen. Eine erfolgreiche Zertifizierung kann zur Gewährung von Emissionszertifikaten (Verified Carbon Units/VCU) führen. Seit seiner Einführung im Jahr 2006 hat sich das VCS-Programm zur weltweit größten freiwilligen Plattform für den Treibhausgasemissionshandel weiterentwickelt. Zu den im Rahmen des VCS-Programms zertifizierten Projekten zählen unter anderem Dutzende von Technologien und Maßnahmen zum Abbau bzw. zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen, einschließlich des Schutzes und der Wiederherstellung von Wäldern und Feuchtgebieten, die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen, Verbesserungen der Transporteffizienz und vieles mehr. Mit mehr als 1.600 zertifizierten Projekten im Rahmen des VCS-Programms ist es gelungen, insgesamt über 550 Millionen Tonnen CO2-Emissionen und andere Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre zu reduzieren oder zu vermeiden, was dem Ausstieg von mehr als 120 Millionen PKWs aus dem Straßenverkehr für ein ganzes Jahr entspricht.

Monika Wojcik, Gründerin der in London (Großbritannien) ansässigen Firma Environmental Partners, die dynaCERT auf dem Gebiet der Emissionszertifikate berät, erklärt: Die Genehmigung der Entwurfsnotiz ist ein wichtiger Meilenstein für Kunden von dynaCERT, die sich für die Entwicklung von Emissionsreduktionsprojekten interessieren. Anhand der Emissionszertifikate, die über solche bevorstehenden Projekte generiert werden, ist eine Senkung der Übernahmekosten der von dynaCERT entwickelten HydraGEN-Technologie möglich. Während der COVID-19-Pandemie sind das Bewusstsein und die Unterstützung für den Klimaschutz in der Öffentlichkeit gestiegen. Die Emissionsreduktion in den Branchen, die bereit sind, die HydraGEN-Technologie zu nutzen, ist heute dringlicher denn je.

Jim Payne, CEO von dynaCERT, meint: Die Zulassungen von Verra bescheren uns von dynaCERT den nötigen Bekanntheitsgrad und die Beifallsbekundung, um unsere technologischen Erfolge für den weltweiten Verkauf von Emissionszertifikaten voranzutreiben. Es ist für dynaCERT eine große Ehre, Seite an Seite mit einer so illustren und renommierten internationalen Organisation wie Verra und ihren Treibhausgasspezialisten zu arbeiten. Dieser großen Ehre werden wir von dynaCERT auch dadurch gerecht, dass wir unsere Innovationen in Abstimmung mit den Umweltzielen des Pariser Abkommens, den Vereinten Nationen sowie internationalen Organisationen, die unsere Unternehmensvision teilen, laufend weiterentwickeln. dynaCERT heißt Verra ganz herzlich willkommen. Im Zuge unserer Bemühungen, unsere Technologie nicht nur für den Einsatz in der Gegenwart, sondern auch für die Zukunft der neuen Wasserstoffwirtschaft weiterzuentwickeln, freuen wir uns alle schon sehr auf eine fruchtbare Zusammenarbeit in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren.

Methodik der Vereinten Nationen

Nähere Informationen über die Methodik der Vereinten Nationen zur Senkung der Fahrzeugemissionen gemäß AMS-III.B.C. erhalten Sie unter:

https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/13LQNV5A5EKORXUG3607N7ROBX6J6K

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für das Board:

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55281

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55281&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26780A1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.