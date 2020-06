IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT in den USA zur OTCQX hochgestuft

Weitere Suchergebnisse zu "dynaCERT":

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT in den USA zur OTCQX hochgestuft

Toronto, 9. Juni 2020. dynaCERT Inc. (TSX Venture: DYA, OTCQX: DYFSF, FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen für den Handel am OTCQX® Best Market in den USA qualifiziert hat.



Die Aktien des Unternehmens wurden zuvor in den USA an der OTC Markets OTCQB unter dem Börsenticker DYFSF gehandelt und werden ab der Eröffnung am 9. Juni 2020 unter demselben Ticker am erstklassigen OTCQX® Best Market gehandelt werden.

Die OTCQX, die die Finanzmärkte für 10.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere betreibt, meldete heute, dass sich das Unternehmen für den Handel am OTCQX® Best Market qualifiziert hat. dynaCERT wurde vom OTCQB® Venture Market zur OTCQX hochgestuft. US-Investoren können die aktuellen Finanzerklärungen und Echtzeit-Level-2-Kurse für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com abrufen.

Der OTCQX Market richtet sich an etablierte, anlegerorientierte US-amerikanische und internationale Unternehmen. Um sich für die OTCQX zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe Finanzstandards erfüllen, Best-Practice-Corporate-Governance-Verfahren befolgen und die Einhaltung desgeltenden Wertpapierrechts nachweisen. Die Hochstufung vom OTCQB Market zum OTCQX Market ist ein wichtiger Meilenstein für Unternehmen, der es ihnen ermöglicht, ihre Qualifikationen unter Beweis zu stellen und ihre Sichtbarkeit bei US-Investoren zu erhöhen.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass Nauth LPC als OTCQX-Sponsor fungierte.

Während die Stammaktien des Unternehmens für die Notierung an der Toronto Stock Exchange unter Vorbehalt genehmigt wurden (siehe Pressemitteilung vom 14. Mai 2020), notieren die Stammaktien des Unternehmens weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol DYA sowie an den ATS-Plattformen in Kanada und Europa an den folgenden Börsen und Handelsplattformen: Börse Stuttgart, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Frankfurter Wertpapierbörse, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, LS Exchange und Tradegate.

Jean-Pierre Colin, Executive Vice President und Director von dynaCERT, sagte: Der Handel auf dem OTCQX-Markt wird dynaCERT voraussichtlich eine größere Sichtbarkeit für US-amerikanische und internationale Investoren verschaffen, die nach Möglichkeiten suchen, sich durch Unternehmen, die bereits kommerziell verfügbare Produkte für den Einsatz auf den globalen Dieselmärkten entwickelt haben, an der ESG- und Cleantech-Branche zu beteiligen. Unsere eigene einzigartige patentierte Technologie stößt in den USA auf enorme Resonanz, sodass es für dynaCERT überaus sinnvoll ist, die OTCQX als neue zusätzliche Handelsplattform zu nutzen.

Jim Payne, CEO und Director von dynaCERT, sagte: dynaCERT hat über 60 Millionen Dollar investiert und 16 Jahre damit verbracht, eine einzigartige wasserstoffbasierte Innovation zu entwickeln, die eine Technologie zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Emissionszertifikate bereitstellen kann, die in jedem Dieselmotor weltweit anwendbar ist und gleichzeitig einen geringeren Kraftstoffverbrauch ermöglicht, beginnend in Nordamerika und insbesondere in den USA. Bei dynaCERT haben wir ein bemerkenswertes Team mit Partnern aufgebaut, das von Küste zu Küste die gesamten USA erreichen kann, um den US-Markt mit unseren HydraGENä Technology-Produkten zu beliefern. Obwohl wir weltweit und auf den kanadischen Märkten bekannter sind, richten wir unser Hauptaugenmerk gänzlich auf unsere amerikanischen Freunde im Transport-, Bau-, Bergbau-, Öl- und Gas- sowie im Dieselgeneratorenergie-Geschäft.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Internet: www.dynaCERT.com

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten insbesondere, sind aber nicht beschränkt auf den Abschluss des Angebots, die Erfüllung der Bedingungen für die Notierung an der TSX und die Genehmigungen von Behördenseite. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Börse TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit der Meldung.

Für das Board:

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nancy@irprocommunications.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52193

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52193&tr=1

