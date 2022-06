IRW-News: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) verzeichnet lokal enormes Interesse an Produkteinführung: mehr als 24.000 Reservierungen für Produktproben aus ganz Kanada

IRW-PRESS: bettermood Food Corporation: bettermoo(d) verzeichnet lokal enormes Interesse an Produkteinführung: mehr als 24.000 Reservierungen für Produktproben aus ganz Kanada

Vancouver, British Columbia, Kanada - 07. Juni 2022 - bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I50, WKN: A3DNBE) (das Unternehmen oder bettermoo(d) Food) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, bettermoo(d) Holdings Corp. (bettermoo(d)), ein Unternehmen für Milchersatzprodukte, mit mehr als 24.000 Online-Reservierungen für Erstbestellungen ein enormes Interesse an seinem Moodrink verzeichnen konnte.

Bisher erhielt das Unternehmen insgesamt 24.193 Online-Registrierungen von Kunden, die sich einen Moodrink reserviert haben. Dies ist ein unglaubliches Feedback seitens der Kunden, denn es zeigt, dass enormes Interesse an einem einzigartigen Milchersatzprodukt wie unserem besteht. Daher ist das Unternehmen überzeugt, dass seine einzigartigen Produkte nicht allein die Zielgruppe der veganen Konsumenten erreichen wird. Die registrierten Interessenten erhalten auch künftige Produktbenachrichtigungen, mit denen sie informiert werden, wann neue Geschmacksrichtungen von Moodrink erhältlich sind oder wann neue Produkte wie Käse, Eiskrem und Butter auf den Markt kommen. Dies spielt auch bei den zukünftigen Marketingbemühungen des Unternehmens eine wichtige Rolle, da es das Unternehmen in die Lage versetzt, Konsumenten mit speziellen Kaufpräferenzen anzusprechen und seine Kunden zu binden, um die Marke aufzubauen.

Das Unternehmen betrachtet den lokalen kanadischen Markt als eine Marktstudie und wertet die außergewöhnliche Nachfrage als einzigartige Erfolgsgeschichte. Da die kanadischen Konsumenten ein ähnliches Kaufverhalten wie die amerikanischen aufweisen, gibt es zahlreiche Anzeichen dafür, dass ein Wunsch nach großartig schmeckenden, qualitativ hochwertigen Milchersatzprodukten in Nordamerika und weltweit vorhanden ist.

Da die kommerzielle Einführung des Produkts in wenigen Wochen ansteht, ist das Unternehmen der Ansicht, dass aus den meisten der registrierten Interessenten Wiederholungskunden werden könnten, die Moodrink regelmäßig wieder kaufen und sich für neue Produkte von bettermoo(d) interessieren werden, sobald diese erhältlich sind.

Außerdem verzeichnete bettermoo(d) einen hervorragenden Empfang auf der diesjährigen Planted Expo (die Expo) in Vancouver mit über dreitausend (3.000) Teilnehmern, die großes Interesse an den Moodrink-Verkostungsproben zeigten. Die Planted Expo ist die wichtigste kanadische Messe für nachhaltige vegane und vegetarische Produkte, auf der Unternehmen des ganzen Landes ihr veganes, ganzheitliches, nicht gentechnisch modifiziertes oder biologisch angebautes Produktangebot präsentieren können. Die Messe stellt die Vorteile einer Kombination aus pflanzenbasierter Ernährung und nachhaltiger Lebensweise heraus. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die große Zahl von Teilnehmern mit Interesse an dem Vorzeigeprodukt des Unternehmens sowie die enorme Anzahl von Online-Reservierungen für Moodrink Anzeichen für eine vielversprechende Zukunft für bettermoo(d) sowohl in Kanada als auch im Ausland sind.

Wir sind begeistert von der Vielzahl der Menschen, die sich registriert haben, um unser Produkt zu erhalten. Die positiven Reaktionen von Kunden, die sich von unserer Zielsetzung angesprochen fühlen und unser Produkt wollen, waren überwältigend. Meiner Ansicht nach bedeutet dies, dass wir außerordentlich populär sein werden, sobald wir in den Verkauf gehen, nicht allein mit Moodrink, sondern auch mit anderen Produktlinien, die wir auf den Markt bringen. Aufgrund des positiven Feedbacks, das wir erhalten haben, glauben wir, dass wir die meisten dieser 24.000 registrierten Interessenten als lebenslange bettermoo(d)-Kunden gewinnen können, erklärte Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d) Holdings.

