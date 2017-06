IRW-News: betterU Education Corp.: betterU Education meldet Marktplatz-Wachstum auf dem Weg zum indischen Bildungs-Amazon/Uber

IRW-PRESS: betterU Education Corp.



: betterU Education meldet Marktplatz-Wachstum auf dem Weg zum indischen Bildungs-Amazon/Uber

Ottawa, den 1. Juni 2017 - betterU Education Corp. (TSX-V: BTRU, Frankfurt: 5OGA) (betterU oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in puncto Registrierungen, Umsatz, Inhalte-Partnerschaften und Start neuer Programme weiter gewachsen ist.

Seit dem Start des Marktplatzes von betterU in diesem Jahr wurden im vorangegangenen Quartal, das am 31. März zu Ende gegangen ist, ohne Massenmarketing 1.546 neue Nutzer registriert, wovon 634 (41 Prozent) Käufe tätigten, die zu einem Umsatz von 2,3 Millionen Rupien (48.000 Dollar) führten - durchschnittlich 3.627 Rupien (76 Dollar) pro Person.

betterU hat nach seinem Börsengang Mitte März 2017 hart daran gearbeitet, sein Team in Kanada und Indien zu erweitern, um die bevorstehenden Massenmarketingkampagnen zu unterstützen, die voraussichtlich ab Juni/Juli durchgeführt werden. Die Aufmerksamkeit des Massenmarktes auf den Marktplatz von betterU zu lenken, ist von höchster Priorität und wird dazu beitragen, die Umsätze zu steigern und die Wahrnehmung der Marke auf die nächste Ebene zu heben.

In diesem Zeitraum konnten auch die Inhalte-Partnerschaften des Unternehmens um weitere 16 Online-Lernkurs-Anbieter aus Ländern wie den USA, Australien, dem Vereinigten Königreich und Indien erweitert werden. Angesichts weiterer 2.044 Programme in mehreren Kategorien - von Business über Technologie und Examenvorbereitung bis hin zu KG-12 - steht betterU kurz vor seinem 10.000 Programm, das auf seinem globalen Bildungsmarktplatz verfügbar ist. Dies stellt eine Steigerung von 4.255 Prozent gegenüber den im Vorjahr verfügbaren Programmen dar, als nur 235 Weiterentwicklungskurse angeboten wurden.

Die Fokussierung des Unternehmens auf Inhalte-Partnerschaften war eine wichtige Initiative, um den Anforderungen der Lerner auf dem Massenmarkt gerecht zu werden und um das allgemeine Marktplatzangebot von betterU zu unterstützen. Je mehr qualitativ hochwertige Inhalte in unterschiedlichen Kategorien, Lerntypen, Dienstleistungen und Preiskategorien verfügbar sind, desto mehr Nutzer wird betterU für sich gewinnen und unterstützen können.

Außerdem hat betterU mehrere neue Programme gestartet, einschließlich seiner B2B-Initiativen, die bereits zum Engagement von 103 Unternehmen über unsere Niederlassungen in Bangalore, Delhi und Mumbai führten. Durch diese Initiativen werden in den kommenden Monaten voraussichtlich Umsätze erzielt werden.

Da Millionen von Menschen Zugang zu unterschiedlichen Arten von Bildung benötigen, machen es ihre unterschiedlichen Bedürfnisse für einen einzelnen Online-Lernkurs-Anbieter unmöglich, eine Komplettlösung anzubieten. Das Ziel von betterU besteht darin, das indische Bildungs-Amazon/Uber aufzubauen - einen globalen Bildungsmarktplatz, der umfassende und vielseitige Inhalte, Bildungsdienstleistungen sowie Unterstützung bietet, um den unterschiedlichen Anforderungen der Massenbevölkerung gerecht zu werden.

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist seit jeher auf das Anbieten der richtigen Lösungen, Partnerschaften und Geschäftsmodelle gerichtet, um das Massenwachstum in Indien zu unterstützen. Die im vergangenen Jahr an betterU durchgeführten Änderungen haben das Unternehmen auf dieses Wachstum vorbereitet. Wir verzeichnen nun ein größeres Interesse seitens des Verbrauchermarktes, Unternehmen, Online-Lernkurs-Anbieter und der Regierung, sagte Bradley Loiselle, President und CEO von betterU.

Über betterU

Das auf Online-Bildungstechnologien spezialisierte Unternehmen betterU hat sich zum Ziel gesetzt, jenen Menschen, die ihre Lebenssituation verbessern wollen, den Zugang zu hochwertigen Bildungsprogrammen aus aller Welt und damit zu besseren Wachstums- und Zukunftschancen zu ermöglichen. Das Unternehmen will die bestehende Lücke im Bildungssektor und auf dem Arbeitsmarkt schließen und die Lebenssituation von lernwilligen Personen durch die Entwicklung eines ganzheitlichen Ökosystems verbessern.

Das Bildungsangebot von betterU kann in vier große Funktionsbereiche eingeteilt werden: Ergänzung von Schulprogrammen durch flexible KG-12-Programme, mit denen Kinder auf ihre nächste Ausbildungsphase vorbereitet werden; Förderung eines außergewöhnlichen Bildungsumfeldes durch Bereitstellung von geeigneten Qualifikationsmaßnahmen, mit denen eine erfolgreichere Karriere möglich ist; Schließung der Lücke zwischen der bestehenden Ausbildung und den Anforderungen des zukünftigen Berufsbildes durch entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen; und Heranführung des Endverbrauchers an verschiedene Berufsangebote.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.betteru.ca/investor-overview

Kontaktperson für Anleger:

Bruce Chick, MBA VP Corporate & Investor Relations 1-613-695-4100 DW 233 E-Mail: ir@betteru.ca

