IRW-News: betterU Education Corp.: betterU Education Corp. gibt bekannt, dass Chris Gayle, einer der renommiertesten Kricketspieler der indischen IPL, nunmehr Teil der Bildungsinitiative von betterU in diesem Land ist

betterU Education Corp. gibt bekannt, dass Chris Gayle, einer der renommiertesten Kricketspieler der indischen IPL, nunmehr Teil der Bildungsinitiative von betterU in diesem Land ist

Ottawa, 30. Mai 2017. betterU Education Corp. (TSX-V: BTRU, Frankfurt: 5OGA) (betterU oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Chris Gayle, ein Kricketspieler der Indian Premier League (die IPL), nunmehr Teil des Brand Ambassador-Programms von betterU ist, um in diesem Land weiterhin das Bewusstsein für die Wichtigkeit und den persönlichen Wert der Weiterentwicklung von Fähigkeiten durch den globalen Bildungsmarkt von betterU zu schärfen. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39910/BETTERU EDUCATION CORP - Brand Ambassador Chris Gayle - Cricket star May 30 2017_DE_PRcom.001.jpeg

Die Vision von betterU besteht darin, allen Menschen im ganzen Land die Möglichkeit zu geben, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Diese ambitionierte Initiative entspricht dem Bestreben von Premierminister Modi, bis 2022 die Bildung von 500 Millionen Menschen zu verbessern. betterU weiß genau, dass es einer kollektiven Zusammenarbeit unter globalen Pädagogen, Branchenführern, Regierungen und einflussreichen Persönlichkeiten wie Chris Gayle bedarf, um eine Massenausbildung solchen Umfangs zu erreichen. Dies steht auch mit der jüngsten Partnerschaft mit Satnam Singh im Einklang, dem ersten NBA-Spieler, der aus Indien gedraftet wurde und seit Ende 2016 ein Teil von betterU ist. Die laufende Strategie von betterU besteht unter anderem darin, das Bewusstsein für den Wert des lebenslangen Lernens und für das Erfordernis der kontinuierlichen Weiterentwicklung der persönlichen Fähigkeiten zu schärfen.

Herr Gayle und der CEO von betterU stammen beide aus einem Umfeld mit geringen Chancen auf eine hochwertige Ausbildung. Doch trotz dieser widrigen Umstände konnten sich beide durch ihre Leidenschaft, ihre Hartnäckigkeit und ihr Bestreben, etwas aus sich zu machen, zu Führungspersönlichkeiten ihrer jeweiligen Branchen entwickeln. Als Chris und ich vor einigen Monaten in Bangalore zusammentrafen, erkannte ich den Wert, den er aufgrund seiner Wertschätzung und seines Verständnisses des Wertes der Bildung sowie aufgrund seiner Liebe zu Indien in betterU einbringen konnte, weshalb wir sofort zu Partnern wurden. Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung, doch es ist eine Tatsache, dass nicht jeder Zugang dazu hat - sei es aufgrund des geografischen Standortes, finanzieller Hürden, des mangelnden Zugangs zu Technologie oder der Angst vor dem Unbekannten. Ich freue mich, Chris in der betterU-Familie willkommen zu heißen, in der er betterU und Indien unterstützen wird! Ich freue mich auch auf den Aufbau einer lebenslangen Freundschaft, sagte Brad Loiselle, President und CEO von betterU Education Corp.

betterU und Herr Gayle werden im Rahmen der umfassenden Vision, Indien zu unterstützen, gemeinsam an Möglichkeiten zur Förderung der Inhaltepartner des Unternehmens arbeiten. Ich freue mich, mit Brad und betterU an der Unterstützung dieser großartigen Initiative zu arbeiten. Ich habe so viele Fans im ganzen Land, die mich über viele Jahre hinweg unterstützt haben, weshalb es mir eine Freude ist, sie nun auch außerhalb des Kricketsports zu unterstützen. Ich liebe Indien, ich liebe die Menschen und ich möchte ein Teil davon sein, durch die Öffnung der Bildung für alle etwas Wichtiges zu leisten!, sagte Chris Gayle, IPL-Kricketspieler.

Über Chris Gayle

Christopher Chris Gayle ist ein jamaikanischer Kricketspieler und ehemaliger Kapitän, der auf internationaler Ebene für die Westindischen Inseln spielt. Gayle führte die Test Cricket-Mannschaft der Westindischen Inseln zwischen 2007 und 2010 als Kapitän. Gayle gilt als einer der größten Schlagmänner des Limited Overs Cricket und stellte in allen drei Formaten des Kricketsports zahlreiche Rekorde auf. Er ist für seine harten Schläge bekannt und erzielte oftmals Sixes. Im Jahr 2012 avancierte er zum ersten Spieler, der in einem Test Cricket-Spiel mit dem ersten Ball ein Six off erzielte.

Er ist einer von nur vier Spielern, die auf Test Cricket-Ebene zwei Triple Centuries erzielen konnten: 317 gegen Südafrika im Jahr 2005 und 333 gegen Sri Lanka im Jahr 2010. Gayle wurde zum ersten Schlagmann in der WM-Geschichte, der ein Double Century erzielte, als er bei der Weltmeisterschaft 2015 gegen Simbabwe 200 von 138 Bällen erreichte. Am Ende hatte er 215 Runs zu Buche stehen, was einen neuen Rekord für die höchste Punktzahl bei einer WM darstellte, der schließlich von Martin Guptill ausgerechnet im Spiel gegen das Team von Gayle gebrochen wurde. Er ist einer von fünf Spielern, die bei ODIs ein Double Century erzielten konnten. Im März 2016 avancierte Gayle zum erst zweiten Spieler (nach Brendon McCullum), der zwei Twenty20 International-Hundreds erzielte, indem er 100 Not outs gegen England erreichte.

Er spielt in der jamaikanischen Kricketliga und trägt in der Indian Premier League die Farben der Royal Challengers Bangalore. In der Pakistan Super League spielt er für die Karachi Kings, in der australischen Big Bash League für die Melbourne Renegades und in der Bangladesh Premier League für die Dhaka Gladiators. Im Laufe seiner Karriere spielte er auch für Worcestershire, die Western Warriors, Sydney Thunder, die Barisal Burners, die Kolkata Knight Riders und Somerset. Er wurde außerdem für das Uva Next-Team für die erste Saison der Sri Lanka Premier League im Jahr 2012 ausgewählt. - Quelle: Wikipedia

Über betterU

Das auf Online-Bildungstechnologien spezialisierte Unternehmen betterU hat sich zum Ziel gesetzt, jenen Menschen, die ihre Lebenssituation verbessern wollen, den Zugang zu hochwertigen Bildungsprogrammen aus aller Welt und damit zu besseren Wachstums- und Zukunftschancen zu ermöglichen. Das Unternehmen will die bestehende Lücke im Bildungssektor und auf dem Arbeitsmarkt schließen und die Lebenssituation von lernwilligen Personen durch die Entwicklung eines ganzheitlichen Ökosystems verbessern.

Das Bildungsangebot von betterU kann in vier große Funktionsbereiche eingeteilt werden: Ergänzung von Schulprogrammen durch flexible KG-12-Programme, mit denen Kinder auf ihre nächste Ausbildungsphase vorbereitet werden; Förderung eines außergewöhnlichen Bildungsumfeldes durch Bereitstellung von geeigneten Qualifikationsmaßnahmen, mit denen eine erfolgreichere Karriere möglich ist; Schließung der Lücke zwischen der bestehenden Ausbildung und den Anforderungen des zukünftigen Berufsbildes durch entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen; und Heranführung des Endverbrauchers an verschiedene Berufsangebote.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse oder Ereignisse können erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Zu den Faktoren, die eine solche Abweichung bewirken könnten, zählen unter anderem wettbewerbsbezogene Entwicklungen, Risiken in Zusammenhang mit dem Wachstum von betterU, die Lage an den Finanzmärkten, regulatorische Risiken und andere Faktoren. Es gibt keine Gewährleistung oder Garantie dafür, dass sich die in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse könnten unter Umständen wesentlich von den in solchen Aussagen angenommenen Ergebnissen und Ereignissen abweichen. Diese und alle weiteren schriftlich und mündlich formulierten Aussagen, in denen zukunftsgerichtete Informationen enthalten sind, basieren auf den Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Meldung beschränkt. betterU hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf Aussagen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Weitere Informationen zur öffentlichen Berichterstattung von betterU, zu der auch der aktuelle auditierte Konzernbericht zählt, finden Sie unter www.sedar.com.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.betteru.ca/investor-overview

Kontaktperson für Anleger:

Bruce Chick, MBA VP Corporate & Investor Relations 1-613-695-4100 DW 233 E-Mail: ir@betteru.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39910 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39910&tr=1

